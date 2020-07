Nova temporada do sucesso 'Mônica Toy' chega ao Youtube

Sucesso entre as crianças das novas gerações, a websérie Mônica Toy estreia sua oitava temporada nesta quarta-feira, 8, no canal oficial da Mauricio de Sousa Produções no Youtube.

A animação já soma mais de 4,5 bilhões de views na plataforma — o visual dedicado da produção, em que cada episódio tem cerca de 30 segundos, agrada as crianças mais novas, que ainda não podem ler as revistinhas.

A nova temporada, em julho, se passa num parques de diversões. No primeiro episódio, o Cebolinha tenta novamente capturar o Sansão, dessa vez num carrossel, e até o Chico Bento dá o ar da graça. Veja abaixo.

"Depois de mais de 201 episódios, será que o Cebolinha ainda continuará em busca do Sansão? Será que Cascão finalmente vencerá o medo de água? Teremos novos crossovers? Só tem um jeito de saber!", diz o material de divulgação dos episódios.

Os novos capítulos são lançados toda quarta-feira, às 15h. Veja o primeiro, com exclusividade, e também algumas fotos da nova produção: