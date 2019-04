No 3º dia do SPFW, veteranos e ativistas dividem a cena

A São Paulo Fashion Week ganhou tom político no 3.º dia de desfiles com o estilista João Pimenta, que trouxe modelos amordaçados com sacos plásticos na cabeça – numa alusão ao que chamou de sufocamento da criatividade, da tolerância e do respeito ao diverso. Exibindo uma alfaiataria impecável e altamente colorida, em camuflados costurados com rendas, ricos adamascados e vestidos de noite majestosos (usados por meninos e meninas), Pimenta subverteu a ordem do feminino e do masculino. O desfile foi performático, com modelos se libertando das mordaças enquanto caminhavam.

Na mesma pegada engajada, a marca estreante Another Place, dos pernambucanos Rafael Nascimento e Caio Fortes, investiu no streetwear, totalmente unissex, e em peças jeans em parceria com a Levi’s (e lucro reverte para a ONG Casa 1).

No palco do teatro da Faap, a estilista Gloria Coelho excluiu o ziguezague das modelos apresentando a coleção numa performance com dinâmica própria, que ela já repete há algumas temporadas. Talvez por isso, os primeiros looks deixaram a impressão de déjà vu. Aos 45 anos de carreira, a estilista nitidamente prefere mergulhar em seu mundo de referências a arriscar novos caminhos. Com universo criativo tão rico, ela pode.

A coleção segue a narrativa da última temporada focando no surfwear de forma elegante e com materiais nobres. O tech prene (um neoprene tecnológico que ela adora) aparece em recortes geométricos e peças utilitárias, enquanto o couro divide espaço com os tules franzidos. Destaque para casacos, parkas e jaquetas curtas com modelagens sofisticadas.

No resumo do dia, a moda ativista ganhou engajamento e propulsão com a ajuda de influenciadores digitais, que por sinal estão por todos os lados – dominaram as primeiras filas, o backstage e a própria passarela. No desfile de Amir Slama, nomes como John Drops (com 1,3 milhão de seguidores) posaram de modelo, desfilando a moda praia do veterano. Já Pat Bo, de Patricia Bonaldi, (ela mesma uma superinfluencer) escolheu olhar para o tropicalismo brasileiro, com looks de alfaiataria leve, biquínis, hotpants e vestidos pós-areia.