Ney Matogrosso retorna com seu Bloco Na Rua e outras atrações para o final de semana

Música

Bloco do Ney

Ney Matogrosso, que recentemente completou 80 anos, retoma a agenda de shows após o período mais crítico da pandemia. Ele retorna aos palcos com a turnê Bloco Na Rua em que canta músicas como O Beco, Mulher Barriguda, Jardins da Babilônia e Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Sáb. (9), 22h. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 90/R$ 2.520. bit.ly/showbloconey

Nova roupagem

A cantora Ana Carolina e a Orquestra de Ouro Preto se encontram na série SulAmérica Sessions. Gravada no estúdio Sonastério, em Minas Gerais, a apresentação terá hits da cantora, como Cabide, Quem de Nós Dois, Nua e Combustível, além do clássico Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. A regência é do maestro Rodrigo Toffolo. Sáb. (9), 20h30. Grátis. Canal 500 da Claro TV ou bit.ly/showanaorquestra

Uma noite para Leny

Alcione, Leila Pinheiro, Mônica Salmaso, Carlos Lyra, Francis Hime, MPB4, Ivan Lins, Joyce Moreno e Roberta Sá são alguns dos artistas que gravaram números especial para a live solidária Para Leny, Com Carinho, em benefício da cantora Leny Andrade, um dos nomes da bossa nova. O escritor Ruy Castro e o apresentador Pedro Bial dão depoimentos sobre a artista. A transmissão será por meio do YouTube do Blue Note. Sexta (8), 21h. A partir de R$ 30. bit.ly/liveparaleny

Mais bossa

A cantora Wanda Sá e os Mauro Senise e Gilson Peranzzetta se juntam no show A Música de Tom e Vinicius. No roteiro, canções como Brigas Nunca Mais, Se Todos Fossem Iguais a Você e Garota de Ipanema. Blue Note São Paulo. Sexta (8), 20h. Conj. Nacional. Av. Paulista, 2073, 2° andar, Metrô Consolação. R$ 90. www.bluenotesp.com

Instrumental

O trombonista e arranjador brasileiro Joabe Reis dá início a sua nova turnê, Primeira Dose. Acompanhado por banda, ele mostrará canções como I Just Wanna Breathe, composições de seu Crew in Church, além da música que batiza o show. Dom. (10), 19h30. R$ 65/R$ 70. R. Dos Chanés, 127, Moema. www.bourbonstreet.com.br

Orquestra no Museu

Alunos da Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo fazem um concerto on-line dentro da Casa Museu Ema Klabin, localizada no Jardim Europa. Eles executarão excertos do Quinteto de Cordas, KV 515, de Mozart; o Quarteto de Cordas nº 1, de Villa-Lobos; e arranjos de Michel Michalakakos para Rio Sena e Sens Unique, ambas de Astor Piazzolla. Sáb. (9), 16h30. Grátis. bit.ly/livenomuseu

Estreia

Com direção musical e regência de André dos Santos, a opereta a opereta Ba-ta-clan, do compositor francês de origem alemã Jacques Offenbach, faz sua estreia com a participação da a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e dos cantores e cantoras da Academia de Ópera. Com direção cênica e dramaturgia de Rogério Tarifa, o espetáculo traz música ligeira, dança e diálogos falados. A obra, de 1855, é considerada uma percussora do formato dos musicais que se conhece atualmente. Sexta (8) e sáb. (9), 20h; dom. (10), 17h. Theatro São Pedro. Rua Barra Funda, 161, Barra Funda. R$ 30. bit.ly/liveopereta

Cinema

Sessão para a criançada

A plataforma de streaming Itaú Cultural Play disponibilizada, a partir desta sexta (8), 12 animações do Cine Curtinhas. São produções como Macacada (2016), de Thomas Larson, e Meu Melhor Amigo (2018), de Laly Cataguases. Além disso, o site vai abrigar os 7 episódios de desenhos Gemini 8, série que tem autoria dos mesmos criadores do programa Peixonauta. Grátis www.itauculturalplay.com.br

Passeio

Cliques e mais cliques

Para quem gosta de abastecer as redes sociais com fotos, uma boa dica é o Museu da Selfie, que será inaugurado neste fim de semana. O espaço terá 27 pontos “instagramáveis”. A promessa é a de que esses cenários sejam renovados regularmente. O visitante também poderia conhecer sobre a história da fotografia. Museu da Selfie. Shopping West Plaza. Av. Francisco Matarazzo, s/n - Água Branca. Piso Térreo. 3ª a sáb., 10h/22h; dom., 12h/20h. R$ 25. www.museudaselfie.com.br

Teatro

Arte moderna

O ator Pascoal da Conceição estreia temporada virtual da peça Mário de Andrade Desce aos Infernos, da qual assina o roteiro e a direção artística. O espetáculo reúne textos dos escritor, entre eles, o poema "Meditação sobre o Tietê", de 330 versos, o último escrito pelo poeta, que traz reflexões sobre o meio ambiente e política. Sáb. (9), 21h e dom. (10), 19h. Grátis. bit.ly/teatromariodeandrade

Clássico no palco

Os atores Leonardo Miggiorin, Eduardo Leão, Sérgio Rufino, Leticia Tomazella e Lisandra Cortez estão na montagem da comédia A Megera Domada, do dramaturgo inglês William Shakespeare, com Tradução e adaptação de Fábio Brandi Torres e Isser Korik. Na história escrita em 1594, a bela Bianca só pode se casar depois que algum pretendente conseguir levar sua irmã mais velha, a indomável Catarina, ao altar. Estreia: 3ª (12). Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$50/R$70. Até 2/12. www.teatrofolha.com.br

Crianças on-line

Promovido pelo Teatro Alfa, o Grupo Furunfunfum faz apresentação virtual com a peça O Macaco Simão, Outras Histórias e Outras Canções. A história mostra o simpático e malandro Simão que vive roubando bananas da velha Firinfinfelha. Cansada, ela arma um plano para pegá-lo no flagra. A direção e atuação é de Marcelo Zurawski e Paula Zurawski. 3ª (12), 16h e 18h. Grátis. bit.ly/criancafurunfunfum