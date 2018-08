Netinho prorroga prazo para o Miss Brasil Negra Quem assistiu ao Domingo da Gente esperando a próxima etapa do concurso A Mais Bela Negra do Brasil se surpreendeu com o anúncio da prorrogação das inscrições. Agora as interessadas têm até o dia 3 de outubro para se candidatarem. Outra novidade é que agora não é preciso enviar fita VHS, somente duas fotos (uma de corpo inteiro e outra de rosto) e a ficha de inscrição que pode ser adquirida nos sites da Record e da Revista Raça. Não é necessário que essas fotos sejam profissionais, e a emissora avisa que aceita fotos caseiras. A vencedora do concurso ganhará um contrato com a agência Mega Models, um carro zero quilômetro e ainda será capa da edição de janeiro de 2005 da Revista Raça. A segunda e terceira colocadas ganharão como prêmios de consolação uma viagem com acompanhante para a Costa do Sauípe com pensão completa. As eliminatórias acontecerão no programa Domingo da Gente, apresentado por Netinho, em data ainda a ser definida.