Nem atores globais escapam de assalto no Rio O ator Luigi Barricelli e sua mulher, Andréa, foram assaltados na noite de terça-feira após saírem do Shopping Tijuca, na zona norte. O casal estava no carro com o motorista quando foi abordado por três homens armados. ?Eles levaram tudo. Não só o carro, mas também a minha bolsa e nossos documentos?, contou Andréa. ?Na hora eu queria reagir. O Luigi é que não deixou.? Segundo ela, o assaltantes estavam calmos e chegaram a reconhecer o ator, que havia acabado de participar de um desfile no shopping. O carro do casal foi encontrado ontem sem o CD-Player e o estepe. Outro ator global, Marcelo Novaes foi assaltado na semana passada, pela segunda vez, por jovens armados na Rua Bartolomeu Mitre, no Leblon. Pelo celular ele conseguiu conversar com os ladrões que disseram saber quem ele era, mas não devolveriam nada.