Neil Gaiman tem presença confirmada na CCXP em live sobre o poder de contar histórias

Neil Gaiman, o criador dos universos de Coraline, Deuses Americanos e Lugar Nenhum, é o convidado de honra na edição da Comic Con Experience deste ano.

O evento de cultura pop vai acontecer entre os dias 4 e 6 de dezembro em formato virtual, devido à pandemia.

Gaiman participará do painel Thunder Arena, em que falará sobre sua carreira e as adaptações de suas obras nos quadrinhos e audiovisual.

Em novembro, antes da participação de Gaiman na CCXP, o público poderá interagir com o convidado em uma live exclusiva, promovida pela agência de comunicação FSB.

CCXP 2020

A edição presencial da Comic Con Experience (CCXP) foi cancelada, e o eventoserá totalmente online, com atrações gratuitas e pagas, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.

Entre as atrações confirmadas, estão Emil Ferris (Minha Coisa Favorita é Monstro), Dave Gibbons, (Watchmen), Scott Snyder (Batman e Liga da Justiça), Kevin Eastman (Tartaruga Ninja), Marcelo D'Salete (Angola Janga e Cumbe), Andrea ‘Casty’ Castellan (Mickey e Tio Patinhas), Margaux Motin (Placas Tectônicas), Trina Robbins (A Lenda da Mulher-Maravilha), Jeff Lemire (Gideon Falls e Arqueiro Verde), Gerry Conway (Homem-Aranha e Batman: A Série Animada), Garth Ennis (The Boys e Justiceiro), Jill Thompson (Sandman e Mulher-Maravilha), Leandro Fernandez (The Old Guard) e Fabien Toulmé (A Odisseia de Hakim).