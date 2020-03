Nas redes sociais, a cultura é repassada aos que estão em casa

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Não está fácil ficar trancado em casa sozinho ou mesmo com a família, mas é primordial que isso continue. O correto é permanecer em isolamento social e se manter em segurança, evitando contágio pelo coronavírus. De olho nesse problema de restrição de mobilidade, vemos manifestações pelas redes sociais com dicas de o que fazer para se distrair. Tem gente bem bacana criando atrações, lendo trechos de livros, contando histórias ou mesmo mostrando curiosidades de obras de arte.

E esse é o caso da Pinacoteca de São Paulo, que está usando suas redes sociais para compartilhar com os internautas detalhes sobre algumas de suas obras de seu acervo. A postagem será diária, com destaque para uma obra específica, e que trará, além de curiosidades, dados históricos e explicações dos curadores. Os textos são agrupados pela hashtag #pinadecasa. E tem mais. Também terá uma visita a exposições, memórias da Pina e as lembranças dos visitantes.

Outro museu paulista que está dando uma forcinha é o MIS, que, a partir de sexta, 20, vai disponibilizar conteúdo digital em todas as suas plataformas, na campanha MIS em Casa. Ação terá início com a disponibilização do bate-papo que o cineasta Fernando Meirelles realizou no local, para falar de seu filme Dois Papas. O MIS em Casa estará nas redes sociais do Museu (Facebook, Instagram, Youtube, SpotifyeTwitter) e os usuários podem participar ativamente a hashtag #misemcasa.

Entre os dias 20 e 29, sempre às 19h, vai rolar o Festival Música em Casa, que terá apresentações, via Instagram, de shows de vários artistas que cancelaram suas apresentações neste período. Para acompanhar os shows, o internauta precisar acessar o link oficial do evento no - instagram.com/ festivalmusicaemcasa . Com a apresentação de Sabrina Sato, festival será aberto com shows da cantora Sandy, do grupo Mar Aberto, da banda Maneva, do cantor Michel Teló e do grupo Cortesia da Casa.

Já o grupo Palavraz preparou séries de encenações, para crianças e para adultos, de suas peças de repertório. Espetáculos poderão ser assistidos no canal do YouTube da companhia. De sexta, 20, a domingo, as crianças poderão ver, entre 10h e 14h, as peças A Gaiola, na sexta, Contos Partidos de Amor, sábado, e Vamos Comprar um Poeta, no domingo. E os adultos, Ouvi Dizer que a Vida É Boa, sexta, Perdoa-Me por Me Traíres, sábado, e Tudo que Há Flora, no domingo. Sempre das 18h à 0h.

Mas tem também os artistas que simplesmente decidem mostrar algo bonito, seja musica ou texto. Fábio Assunção, por exemplo, postou em seu Instagram vídeos declamando, primeiro, letra de uma música de Zélia Duncan e Christiaan Oyens, Imorais. Depois, foi a vez de ler um texto de Fernanda Young, Para a Tristeza.

No Instagram de Ivaldo Bertazzo, o coreógrafo fez um vídeo para que você se mexa e exercite seus pulmões. A ideia dele é fazer com que as pessoas que estão trancadas em casa não esqueça de manter em formas o físico, o psíquico e também o espiritual.

Outra iniciativa ligada à dança é a do Instituto Brincante. Durante esse período de reclusão, Rosana Almeida e Antonio Nóbrega selecionara série de vídeos sobre Cultura e Danças Brasileiras. Diariamente, às 19h, vamos saber um pouco mais sobre Batuque Paulista, Boi-Bumbá, Reisado, Samba de Rosa, entre outras manifestações populares.