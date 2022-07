Nas férias, atividades educativas no CCBB-SP

As férias prometem ser divertidas no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo (CCBB-SP). O Programa Educativoé um dos destaques apontados pelo ww.bora.ai para o mês de julho.

A Hora do Conto apresenta narrações de histórias mescladas com técnicas de teatro de sombras, manipulação de bonecos e música. Espaço de experimentações estéticas, o Laboratório de Arte permite que pessoas de todas as idades botem a mão na massa para desenvolver atividades práticas de artes visuais.

Em Pequeníssimas Mãos, crianças de até 3 anos podem ter uma experiência lúdica com musicalização. Já Pequenas Mãos é voltada para crianças acima dessa faixa etária e inclui também musicalização e vivências que estimulem a motricidade ampla e fina.

As atividades são gratuitas, e as vagas, limitadas; inscrições antecipadas pelo site do CCBB-SP. Hora do Conto: sáb. (também com tradução em Libras), 14h; dom., 11h. Pequeníssimas Mãos: sáb., 14h/14h30. Pequenas Mãos: dom., 11h30/12h.

Esportes no Museu do Futebol

O Museu do Futebol traz o programa Com a Bola Toda para incentivar a prática esportiva. São aulas e atividades recreativas, conduzidas por educadores físicos e monitores, nas quais os participantes conhecem e praticam seis modalidades esportivas diferentes, com o uso de bola e em equipe: futebol de campo, futebol de 5, basquete, vôlei, rugby e handebol. As modalidades serão apresentadas de modo lúdico para desenvolver também o espírito de equipe. Área externa do Museu do Futebol. Sáb. e dom., 10h/12h e 12h30/14h30. Grátis. Até 24/7.

Parque da Ciência Butantan

Recém-reaberto, o espaço retornou com sua tradicional programação de férias com atividades de educação ambiental e cultural. Na “Parada Animal”, educadores e técnicos guiam bate-papos sobre os comportamentos e hábitos de cada espécie no Museu Biológico. Dias 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de Julho às 10h e 14:30h. Na atividade “Do veneno ao Soro”, há uma demonstração de extração de veneno de uma jararaca (Bothrops jararaca) seguida por um bate-papo com o diretor do Museu Biológico, Giuseppe Puorto, sobre a relação entre a história do Instituto Butantan e as serpentes, a importância desses animais para o meio ambiente, além e pesquisas para desenvolvimento de medicamentos. Dias 9 e 30/7, 9h. Grátis com inscrições na Central de Informações: a partir das 9h30 nos dias em que a atividade ocorre de manhã e a partir das 14h nos dias em que a atividade é à tarde.

'Noite Animal' no Zoo de SP

Um programa especial para os visitantes aprenderem mais sobre os animais do local. Educadores acompanharão grupos durante a noite para observar animais, incluindo os felinos, que tem hábitos noturnos. Para garantir o bem-estar dos bichos, medidas como uso de luz fraca e proibição de flashes foram adotadas. Todas as quintas, sextas e sábados, até 30/7. Entrada das 18h30 às 19h30 e visita até as 21h30. R$ 149,90 (individual). Oferece pacote familiar para três pessoas por R$ 374,70; e para quatro pessoas, por R$ 499,60. Compras online.

Oficinas de Matemática para as crianças amarem os números

A escola Roda de Matemática preparou aulas divertidas para os pequenos passarem por fundamentos da matemática de uma forma leve e divertida. Serão encontros presenciais e virtuais, com professores matemáticos que apresentarão atividades investigativas, criativas e desafiadoras para crianças de 7 a 12 anos divididas em grupos por faixa etária. Av. Pedroso de Morais, 1332 Pinheiros. De 11 a 14/7, 9h/12h30. R$ 960 por criança. Irmãos têm 10% de desconto. Inscrições antecipadas pelo site da escola.

Visita guiada na Pinacoteca

O PinaFamília acontece sempre no segundo domingo do mês. Organizado pelo Núcleo de Ação Educativa (NAE), o público de todas as idades visita a mostra da coleção permanente Pinacoteca: Acervo acompanhado de um educador. Após a visita é realizada uma atividade plástica. Os materiais e objetos necessários para realização da oficina serão disponibilizados pelo local. Pinacoteca de São Paulo. Dom. (10), 11h, 13h30 e 14h45. R$ 20 (inteira, entrada no local). O limite é de 20 pessoas por horário. A inscrição é feita mediante senhas que são fornecidas pela equipe do museu no pátio 1.