Naomi Campbell: 'As melhores mulheres que conheço vêm da África'

A supermodelo britânica Naomi Campbell homenageou nesta sexta-feira às mulheres da África, um continente pelo qual sente amor, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, comemorado na sexta, dia 8.

"As melhores pessoas que conheço vêm da África. As melhores mulheres que conheço vêm de lá", afirmou ela na cidade de Durban, no leste da África do Sul, onde participou da Cúpula das Mulheres Líderes da África, organizada pela revista Forbes.

A modelo, que nasceu em Londres, afirmou que a sua "paixão" é ajudar "o grande continente da África a chegar onde deve chegar".

Durante o discurso no fórum, transmitido pelo Twitter, Campbell afirmou também que "este é um momento difícil para as mulheres", por isso é preciso o apoio mútuo "mais do que nunca".

"Deveríamos ter mais do que um dia internacional porque fazemos muito", disse ela, ao revelar a admiração por "mulheres fortes", como a ex-primeira-dama americana Michelle Obama e a segunda mulher do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, a ativista Winnie Madikizela-Mandela.

Naomi Campbell, de 48 anos, foi uma das supermodelos que revolucionaram o mundo da moda nos anos 1990, época na qual protagonizou capas de revistas e participou de filmes, programas de TV e clipes musicais.