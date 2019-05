Não vai viajar no feriado? Confira programação cultural para o 1º de maio

Caindo exatamente no meio da semana, o feriado do dia 1º de maio, este ano, dificultou os planos de quem pretendia viajar ou emendar dias de descanso. Mas nem tudo está perdido: de exposições à cinema, selecionamos uma programação cultural para quem fica em São Paulo. Confira:

Exposições

MIS

O Museu da Imagem e do Som está com duas exposições em cartaz. Em todas as áreas do Museu, Quadrinhos reúne revistas, artes originais e itens raros de diversos gêneros para proporcionar uma imersão no universo das HQs. A programação inclui atividades paralelas para adultos e crianças, como curso, oficina, cinema e bate-papo com artistas.

Quadrinhos. Museu da Imagem e do Som. Avenida Europa, 158. 09h às 18h. Antecipados: R$30 (inteira) e R$ 15 (meia) exclusivamente no site e no app da Ingresso Rápido. Na bilheteria (sujeito a disponibilidade): R$14 (inteira) e R$7 (meia).

No espaço Nicho, é possível visitar a mostra do programa Nova Fotografia 2019, que selecionou seis trabalhos inéditos para exposição ao longo do ano. Na quarta-feira, estará em exibição o projeto Maria, José e Menino, da fotógrafa Marina Schiesari.

Maria, José e Menino. Museu da Imagem e do Som. Avenida Europa, 158. 09h às 19h. Entrada gratuita.

Pinacoteca

A arte de Ernesto Neto, um dos nomes mais importantes da escultura contemporânea, está em exposição na Pinacoteca Luz. A mostra reúne 60 obras de Neto, com curadoria de Jochen Volz e Valéria Piccoli, diretor e curadora-chefe do museu.

Ernesto Neto: Sopro. Pinacoteca Luz. Praça da Luz, 2. 10h às 06h. R$ 10 (entrada), R$ 5 (meia-entrada). Menores de 10 anos e maiores de 60 são isentos de pagamento.

Na Pina estação, o destaque fica por conta da exposição Artur Lescher: Suspensão. Com curadoria de Camila Bechelany, a mostra reúne 120 trabalhos do artista, entre instalações, esculturas, maquetes e cadernos de desenho.

Artur Lescher: Suspensão. Pina Estação. Largo General Osório, 66. 10h às 17h30. Entrada gratuita.

Japan House

Com curadoria do designer japonês Kenmei Nagaoka, do D&DEPARTMENT PROJECT, a exposição JAPÃO 47 ARTESÃOS reúne peças de artistas de todas as províncias que compõem o país. Os itens apresentam designs regionais e típicos, subvertidos ou não.

Japão 7 Artesãos. Japan House. Avenida Paulista, 52. 10h às 18h. Entrada gratuita.

Shows

Ave Sangria

Ícone da psicodelia pernambucana, a banda Ave Sangria lança álbum de inéditas, “Vendavais”. A atual formação conta com os integrantes originais Marco Polo (voz, composições), Almir Oliveira (voz, guitarra base, composições) e Paulo Rafael (guitarra solo e viola), além de Juliano Holanda, no baixo e nos vocais, Gilu Amaral, na percussão, e Júnior do Jarro, na bateria e nos vocais.

Ave Sangria. SESC Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1100. 16h. Entrada gratuita.

Barão Vermelho

Donos de sucessos como “Puro Êxtase” e Brasil, o Barão Vermelho faz show gratuito no Sesc Itaquera. O grupo já foi liderado por Cazuza e Frejat, e hoje conta com Rodrigo Suricato no vocal, guitarra e violão, além dos veteranos Fernando Magalhães, Guto Goffi e Maurício Barros. O show inclui sucessos antigos e recentes.

Barão Vermelho. Sesc Itaquera. Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000. 11h. Entrada gratuita.

Teatro

OVO

Sob comando brasileiro, o espetáculo OVO, do Cirque du Soleil, está em cartaz em São Paulo. Dirigido pela experiente coreógrafa brasileira Deborah Colker, o espetáculo conta a história de um inseto que carrega em suas costas um fardo – o misterioso ovo que dá título ao show. Recém-chegado a uma comunidade de invertebrados, torna-se vítima de preconceito e exclusão. Sua sorte começa a mudar quando uma joaninha, também um tanto esquisita, se apaixona por ele.

OVO. Ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1.267. 21h. Ingressos a partir de R$ 260.

Cinema

O IMS tem uma programação recheada nesta quarta-feira. Às 14h, o instituto exibe dois filmes: Los silencios e Kairo. O primeiro conta de uma família que foge do conflito armado colombiano e chega a uma pequena ilha povoada por fantasmas no meio da Amazônia. O segundo, dedicado à vereadora Marielle Franco, mostra uma assistente social que precisa retirar um aluno da sala de aula para ter uma conversa difícil.

Às 16h, o IMS exibe o filme Em trânsito, baseado no romance homônimo de Anna Seghers, publicado em 1994. Nele, Georg assume a identidade de um autor falecido para fugir da França após a invasão nazista.

Organismo, do brasileiro Jeorge Pereira, conta a história de Diego, um jovem tetraplégico que se vê sozinho após a morte fulminante da mãe. Será exibido às 18h.

Por último, o longa-metragem Imagem e Palavras, narrado por Jean-Luc Godard, aborda questões contemporâneas a partir de materiais de origens distintas, como músicas, pinturas e videopropaganda do Estado Islâmico.

Diversos. Instituto Moreira Salles. Avenida Paulista, 2424. Das 14h às 20h. R$26 (inteira) e R$13 (meia).