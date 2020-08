Sei que já escreveram de forma abundante sobre o tema que agora me circunda. Não quero soar repetitivo, mas como cada um tem a sua, também quero pôr a mão nessa cumbuca.

Dia desses, a autoridade máxima da república relacionou o tamanho da derrière (olá, amigos do Le Monde Diplomatique!) dos profissionais de imprensa com uma maior propensão a morrer de covid.

Sem olhar para a própria cauda, limitou o nosso ofício às medidas de um orifício – reduzindo toda a amplitude de um costado a um mero rabicho ofensivo.

Ora, ora, digo com as mãos nos quadris: sou sim, tenho sim uma bela contracapa. E será assentado sobre as ancas da indignação que escreverei, sem circunavegações desnecessárias ou redondilhas sem propósito, a defesa apaixonada desses nossos grandes porta-malas.

Sei que redunda do tamanho da rima, a força que mais incomoda o nosso excelentíssimo. Pois as jacas são cultivadas por vidas inteiras dedicadas à apuração, à busca pela verdade e à leitura. Não tem fake news ou gabinete do ódio que aguente uma bela tunda. Quem se destaca pela lombada, quase sempre é um democrata.

Por outro lado, o lado de trás, os traseiros tristes, magrelos e acuados sempre me pareceram um tanto autoritários. Aliás, são meros fiofós.

Fiofós são negacionistas, fiofós não têm a grandeza de um gesto de empatia no meio (ou no fundo mais profundo) de uma pandemia.

Fiofós nunca serão uma senhora padaria.

Mas não se abalem. Rebolem! Eles vão passar, esses fiofós vão passar, esses fiofós que não merecem outra alcunha, um dia, serão apenas a lembrança de uma lambança.

Ainda vamos, caros jornalistas, com nossas belas buzanfas, escrever, reportar e contar a história do fim dessa barafunda.

* É JORNALISTA, ENTUSIASTA DA COQUETELARIA E BOM DE COPO