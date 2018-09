Musical ‘Menopausa’ diverte com momento delicado

O título do espetáculo pode, no primeiro momento, não ser atraente para mulheres, mas Menopausa – O Musical, em cartaz no Teatro Gazeta, deixa seu público extenuado de tanto rir – especialmente elas. “Fiquei impressionado como os homens e mulheres brasileiras reagiram bem ao musical”, contou ao Estado o diretor da montagem americana, Seth Greenleaf, que acompanhou a estreia. “Em outros países, nem sempre acontece esse tipo de reação.”

De fato, a descontração e originalidade que marcam a montagem nacional são empolgantes. A trama acompanha quatro mulheres muito distintas que se encontram por acaso em uma loja de departamentos. Elas estão lá em busca de uma mesma lingerie e, durante a disputa, descobrem que todas têm muito em comum. “São mulheres que estão descobrindo a dificuldade que é viver coma menopausa”, conta Simone Gutierrez, que lidera o elenco formado ainda por Adriana Fonseca, Alessandra Vertamatti e Bibba Chuqui, além de Luciana Milano na função de stand-in. Fafy Siqueira aparece com sua voz em off.

A originalidade do musical está em apresentar canções cuja melodia qualquer pessoa reconhece, mas com uma letra adaptada a fim de expressar os apuros femininos. “Para que os personagens sejam mais próximos dos brasileiros, buscamos puxar para o nosso cotidiano os termos e as piadas”, explica Thiago Gimenes, diretor musical e responsável pelas divertidas versões de hits como Fever Night, Stayin’ Alive, The Lion Sleeps Tonight, YMCA e Chain of Fools, que ganham letras que tratam do excesso de calor ou da instabilidade emocional.

“O texto retrata uma fase da vida pela qual todas as mulheres vão passar e muitas vezes é um período bem conturbado física e emocionalmente”, conta Cássio Reis que divide a produção com Anderson Bueno, um trabalho árduo, mas agora recompensado.

MENOPAUSA – O MUSICAL

Teatro Gazeta. Avenida Paulista, 900. Tel.: 3253-4102. 6ª, 21h. Sáb., 20h. Dom., 16h. R$ 80. Até 21/10