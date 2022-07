Música, teatro e passeios: confira atividades para fazer no fim de semana

Em sua primeira edição, o Festival Turá ocorre neste fim de semana no gramado do Auditório do Parque do Ibirapuera. Além de apresentações de nomes como Alceu Valença e Emicida, o evento vai promover encontros no palco, como o que une Nando Reis e Jão – cantor que vem lotando plateias e é apontado como uma das principais revelações do pop brasileiro.

Os dois lançaram recentemente o single Sim, regravação de uma música de Nando. Porém, no festival, eles se encontrarão pela primeira vez diante de uma plateia.

Jão se mostra animado. “É uma honra compartilhar música e o palco com um artista como o Nando. Vamos cantar a nossa versão de Sim pela primeira vez juntos em um palco. Vai ser lindão", diz ao Estado.

Nando Reis devolve o elogio. “As portas foram abertas na gravação de Sim e agora é passear por novos caminhos. Vamos cantar três músicas juntos. E pelo que rolou no ensaio, vai ser lindo. Esse rapaz canta muito bem, de forma muito bonita”, diz.

Outro destaque da nova geração, a cantora Marina Sena se apresentará como convidada, junto com Illy, da apresentação do rapper Baco Exu do Blues.

“Eu estou super animada para minha participação no Turá. Vai ser bom demais cantar com eles, artistas que admiro e ainda gosto pessoalmente. A gente vai se divertir. Acho que toda essa mistura do line up vai fazer com que seja uma noite inesquecível”, diz Marina.

Dividido em dois dias, o Turá terá no sábado (2) a apresentação de nomes como Emicida, Duda Beat, Xamã, Roberta Sá, além de Zeca Pagodinho. No domingo (3), sobem ao palco, além de Alceu, Nando, Jão, Marina Senna e Baco, Mart’nália, Baiana System, entre outros. O canal Multishow transmitirá o festival ao vivo.

Sáb. (2) e dom. (3), 11h/22h. Auditório do Ibirapuera. Lado Externo. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana. R$ 360/R$ 700. Compre seu ingresso.

Raça Negra

Bossa pop

Jota Quest

Para celebrar o lançamento do novo DVD, o grupo canta seus principais sucessos e releituras de clássicos nacionais. Com 38 anos de carreira, traz no repertório sucessos como É Tarde Demais, Cheia de Manias e Cigana. Sáb. (2), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida. R$ 45/R$ 120. Compre aqui. Autor de mais de trezentas músicas gravadas por nomes como Diana Krall, Elis Regina e Tim Maia, o compositor e intérprete Marcos Valle apresenta seu novo show Vida, que leva o nome da composição feita por Valle junto da cantora Liniker. Sáb. (2), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Bela Vista. R$ 160. Compre aqui.

Os mineiros do Jota Quest iniciam a nova turnê Jota 35 — de volta ao novo. O show é dividido em três atos — sólido, líquido e gasoso — em referência aos “estados físicos da matéria” e promete reviver sucessos da trajetória musical do grupo. Sáb. (2), 22h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795. Barra Funda. R$ 120/R$ 340. Compre aqui.

Para os seguidores

Acompanhado de banda, Chico César apresenta sucessos de carreira, como Mama África e Onde Estará Meu Amor, além de canções que ele apresenta em seu perfil no Instagram. Hoje (1º), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 60/R$ 80. Ingresso.

Música e poesia

Disco clássico

Noites de blues

Com repertório que parte da introspecção, Arnaldo Antunes e Vitor Araújo apresentam o show do disco Lágrimas no Mar, lançado no ano passado. Além das faixas que compõem o álbum, a apresentação traz canções de outras fases da carreira de Antunes e poemas entoados ao longo da apresentação. Hoje (1) e Sáb (2), 21h; Dom. (3), 18h. Teatro do Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. Compre seu ingresso Duas décadas depois do lançamento do álbum Rebirth a banda de heavy metal Angra iniciou uma turnê para comemorar um de seus mais importantes álbuns. A apresentação será realizada em formato híbrido, contando com transmissão ao vivo pela internet por meio da plataforma Showlivre Play. Sáb. (2), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 110/R$ 200. Compre aqui

Artistas nacionais e internacionais marcam presença nas três noites do Blues Sessions no Bourbon Street. A programação começa com o americano Jimmy Burns, guitarrista, cantor e compositor da geração de ouro do blues. Durante o mês de julho, a casa recebe ainda o Artur Menezes e o duo Celso Salim & Darryl Carriere. Dom. (3), 21h. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 65. Compre aqui.

Jovem Bossa

Passando por sucessos da Bossa Nova e da Jovem Guarda, a cantora Claudya realiza o show de lançamento de seu novo álbum A Nossa Bossa Sempre Jovem. A cantora alinha os dois gêneros, que já foram considerados rivais, e traz canções como Devolva-me, Nossa Canção e Gatinha Manhosa. 5ª. (7), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação. R$ 90. Compre aqui.

Festival Internacional de Harpas

Trazendo harpistas de diferentes países, o SPHarpFestival contará com apresentações de repertórios variados, desde a música clássica, passando pelo pop, até canções tradicionais de diferentes países. Artistas como a francesa Claire Le Fur, a sul-africana Kobie du Plessis e a austríaca Edith Gasteiger fazem parte das atrações. 4ª (6), 5ª (7), 8, 9 e 10/7, 13h/15h. Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, Centro. Grátis (retirar ingresso 1h antes).