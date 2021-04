Música para as crianças curtirem em família

O fim de semana com as crianças promete ser musical. A dupla Palavra Cantada é uma das atrações para curtir em família. Outros shows estão na programação para este mês: a Trupe Trupé traz os bonecões de Olinda, enquanto Brasileirinhos mostram os bichos do Brasil. Completam a diversão duas opções de teatro infantil. Confira as sugestões do www.bora.ai:

Múscia para a família

Palavra Cantada

A dupla formada por Sandra Peres e Paulo Tatit convida a família para um encontro musical para começar o final de semana de forma bem alegre. Venha cantar e batucar com eles ao vivo. Sáb. (10), 10h. Pelo Instagram @palavracantada. Grátis. Livre.

Trupe Trupé

A banda, que mistura elementos da cultura brasileira em números cênicos de dança e música, apresentará um repertório trazendo bonecões gigantes de Olinda, cabeções, boi e personagens como o Mestre Sala e Porta Bandeira, Dama do Paço, Passista e máscaras. O show é regado a brincadeiras e promete entreter, não só as crianças, mas, sim, toda família. De 9 a 18/4. 6ª e sáb., 18h; dom., 11h. Pelo canal da Trupe Trupé no YouTube e na página do Facebook. Grátis. Livre.

“Brasileirinhos - Música para os Bichos do Brasil”

O quinteto interpreta canções divertidas sobre animais da fauna brasileira que correm risco de extinção. As letras foram extraídas da coleção de livros Brasileirinhos, que ganharam melodias originais assinadas por Paulo Bira e arranjos inusitados e sonoridades contagiantes passando pelos sons e ritmos brasileiros. As músicas apresentam curiosidades, características e personalidades dos bichinhos do Brasil – aves, mamíferos, répteis e insetos. O musical é tão diverso, quanto a nossa fauna. De 9 a 18/4. 6ª, sáb. e dom., 16h. Pelo YouTube Brasileirinhos - Musica para os Bichos do Brasil. 60 minutos. Grátis. Livre.

Teatro Infantil

Menino e a Cerejeira comemora 5 anos com temporada online

Baseado na obra de Daisaku Ikeda, o espetáculo conta a história do pequenino Taiti, que aprende a importância que uma decisão pode ter sobre nossas vidas. O Menino e A Cerejeira utiliza elementos da cultura oriental para conversar diretamente com o público por meio da arte. O cenário é composto por taikôs (tambores do Japão), painéis e bonsai, que ajudam a compor o enredo de forma lúdica e vibrante. Até 18/4. Sáb. e dom., 16h. Pelo YouTube da Borbolina Cia. Nos dias 10 e 11/4, as sessões são acessíveis com intérprete de libras. Grátis. Livre.

Espetáculo de bonecos

No espetáculo Menino Coragem, da Cia Articularte, um menino (Boneco Zaki) e sua irmã (Janaína) se perdem de sua família e vivem uma aventura inusitada, quando enfrentam situações estranhas, perigosas e divertidas. 6ª (9), 10h30; sáb. (10), 15h; dom. (11), 17h. Pelo Facebook da Cia. Articularte. 43 minutos. Grátis. Livre.