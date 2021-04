Música e teatro grátis para as crianças curtirem online

O domingo de Páscoa será animado pelo sucesso musical de Beatles para Crianças. O show de rock faz parte da programação online gratuita em abril para aproveitar com a meninada online, enquanto ainda não é indicado sair de casa. A fase emergencial, que iria até 30 de março, foi prorrogada até 11 de abril para tentar conter a propagação do coronavírus. Teatro e mais música infantil completam a agenda de fim de semana, sugerida pelo www.bora.ai:

Show de rock com Beatles para Crianças

Sucesso de público desde 2014, o show Beatles para Crianças encanta o público em um espetáculo super interativo. A banda apresentará sucessos do quarteto de Liverpool com arranjos originais, que serão mescladas com histórias contadas e cantadas. Dom (4), 16h; pelo YouTube da FundacaoArcelorMittal ou Facebook Diversão em Cena. Grátis. Livre.

Existo!

O premiado espetáculo infantil Existo!, da Cia La Leche, conta a história do pequeno Luan, uma criança que mora com sua mãe em uma torre, onde recebe a visita de muitos animaizinhos. De 3 a 18/4, sáb. e dom.; 11h. Transmissões pelo YouTube da CiaLaLeche. Grátis. 45 min. Recomendado para crianças a partir de 7 anos.

Lara e o Pássaro

A montagem do coletivo Animales é inspirada na peça O Pássaro Azul, do dramaturgo Maurice Maeterlinck e no universo dos filmes infantis do diretor japonês Hayao Miyazaki. É uma fábula sobre como crescer pode transformar as pessoas, um resgate de uma cumplicidade perdida, uma jornada de um tipo de crescer onde percebemos e respeitamos o outro e a nós mesmos. De 2 a 18/4, sáb. e dom.; às 15h. No canal do YouTube do Coletivo Animales. Grátis. 50 min. Livre.

VerDE Perto

O espetáculo musical, de Renata Pizi e o Grupo 3 de Copa, fala sobre o meio ambiente, com uma linguagem simples e poética que se comunica diretamente com a natureza imaginativa e a curiosidade das crianças. As músicas, tocadas ao vivo, têm arranjos que passam por diversos ritmos como baião, maracatu, pop, rap e o rock. 3, 4, 8, 10, 11 e 17/4. Sáb. e qui., 17h; dom., 11h. Pelo Facebook do VerDePertoMusical. Grátis. 50 min. Livre