Música clássica, Portinari e teatro: as atrações para crianças no fim de semana

Programas culturais com as crianças podem - e devem! - ser muito divertidos. Confira algumas opções para o fim de semana abaixo ou no site www.bora.ai.

Palhaços e história

Durante o mês de maio, a Trupe DuNavô realiza apresentações gratuitas da peça O Livro do Mundo Inteiro em dez bibliotecas públicas da cidade de São Paulo. As ações integram a temporada do grupo no Programa Biblioteca Viva. No espetáculo, o grupo de palhaços convida adultos e crianças para escrever uma história diferente em um grande livro. Mas essa escrita vai acontecer de forma interativa e coletiva. Todos na plateia que estejam abertos a jogar serão encorajados a participar da escrita deste livro, que conterá a história de todos e do mundo.

Biblioteca Ricardo Ramos. Praça do Centenário da Vila Prudente, 25. Quarta, 4 de maio, 15h.

Biblioteca Paulo Duarte. R. Arsênio Tavolieri, 45, Jardim Oriental. Quinta, 5 de maio 14h. Há mais apresentações durante o mês de maio. Grátis. Livre.

Contação de histórias

Na intervenção itinerante Proseadeiras da Cia A Hora da História duas artistas e contadoras de histórias “vestidas de literatura” chegam a espaços carregando uma grande mala, de onde saem livros e objetos que compõem a narração dos contos e fábulas de autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, Stanislaw Ponte Preta, Marina Colasanti, Ana Terra. Elas criam um momento lírico e inusitado com contos musicados, narrados em dupla e com objetos manipulados, ou ainda com o livro nas mãos contemplando as ilustrações. Cada conto dura de 3 a 5 minutos.

Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso. Sáb. (30), das 10h30 às 12h e das 13h às 14h30. Há outras apresentações programadas até o final do mês. Grátis. Livre.

Música clássica para crianças

A série Tucca Aprendiz de Maestro apresenta no sábado Figaro Lá. A adaptação do dramaturgo Paulo Rogério Lopes de uma das óperas mais populares da história, O Barbeiro de Sevilha, conta a história de Fígaro, conhecido por resolver tudo numa cidade: de arrumar casamentos a espalhar notícias. A partir do chamado do apaixonado Conde Almaviva para livrar Rosinha das mãos do malvado Dom Bartolo, Fígaro contará com a ajuda do Maestro João Maurício Galindo e de toda Turma do Aprendiz de Maestro para solucionar essa trama.

O espetáculo é acompanhado pela Sinfonieta Tucca Fortíssima e segue as comemorações de 20 anos da série infantil Tucca Aprendiz de Maestro, que utiliza elementos de teatro, ópera, balé e circo para inserir a criança no universo musical. A série faz parte do projeto Música pela Cura, realizado pela Associação para Crianças e Adolescentes carentes com Câncer Tucca, e o valor dos ingressos é revertido para o tratamento multidisciplinar de crianças e adolescentes carentes com câncer.

Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elísios. Sáb. (30), sábado, às 11h. Ingressos a partir de R$ 50. 3 anos. 60 minutos. Vendas pelo site.

Espetáculo Circense

O espetáculo circense A Fábrica dos Ventos, com a Trupe Lona Preta, conta a história de um reino onde a vida gira em torno das bexigas. Num reino distante, o trabalho, o alimento e o lazer da população estão diretamente ligados a bexigas. Dia e noite, os cidadãos vendem seu sopro vital para encher bexigas, para que ao fim do dia um soldado recolha todas elas e as leve de volta ao rei. Apesar das dificuldades, os trabalhadores sonham com dias de brisa suave, em que respiram felizes, cantam e tocam instrumentos, mas também disputam entre si para conquistar seu objeto de desejo: uma bexiga.

Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000. Sábados e domingos, 12h. R$ 24 (inteira). 60 minutos. Livre. Até 22/5

Quintal Portinari no MIS Experience

Quem visitar a exposição Portinari Para Todos no MIS Experience pode aproveitar a oportunidade para conhecer o Quintal do Portinari no mesmo local e enriquecer a experiência à exposição. O espaço interativo é dedicado às brincadeiras da infância de Candido Portinari e inspirado em pinturas que nasceram das memórias e do imaginário do artista – como Futebol (1935), Empinando Pipas (1941) e Espantalho (1959).

MIS Experience. Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Até 10 de julho. De terça a domingo, 10h/17h. Entrada gratuita para a experiência Quintal do Portinari de terça a sexta-feira (exceto feriados), até 31/5. Sábado, domingo e feriado o ingresso custa R$45 (inteira) com 50% de desconto na compra conjunta de ingressos para Portinari Para Todos, e vice-versa. Grátis para crianças de até 7 anos incompletos. Para participar é necessário agendamento prévio no site.