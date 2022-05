Música clássica e balé para divertir as crianças no fim de semana

Dois projetos beneficentes, duas opções de entretenimento para as crianças. Um deles é o Ballet Paraisópolis, projeto social que oferece aulas gratuitas de balé e dança para 200 crianças da comunidade de Paraisópolis, e que se apresenta neste fim de semana. Já o Tucca Pela Música tem como objetivo angariar recursos para associação que cuida de crianças com câncer . As apresentações da orquestra, voltada a família toda, tem renda revertida para a associação.

Há outras opções de programa listadas aqui e mais no www.bora.ai.

Ballet de Paraisópolis

O Ballet Paraisópolis, projeto social que oferece aulas gratuitas de balé e dança para 200 crianças e adolescentes da comunidade de Paraisópolis, comemora 10 anos com a apresentação da remontagem do balé Paquita e uma suíte inspirada no primeiro ato de A Bela Adormecida. Em cena estarão 50 alunos da instituição - as apresentações marcam o lançamento do grupo semiprofissional de dança do projeto.

Sesc Santo Amaro. Rua Amador Bueno, 505. Sáb. (14), 18h, e dom. (15), 17h. Grátis (retirada dos ingressos uma hora antes da apresentação na bilheteria). 70 minutos. Livre.

Música Clássica para crianças na Sala São Paulo

O projeto Tucca pela Música da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca), com renda revertida para crianças em tratamento de câncer, realiza apresentações mensais. No próximo fim de semana será a vez do espetáculo Erudito ou Popular?, viagem musical que mistura canções populares com o universo erudito. Cartola, Candeia, Beethoven, Vivaldi e Rossini estão no repertório interpretado pela Sinfonieta Tucca Fortíssima. A regência e direção musical é do maestro João Maurício Galindo, regente da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Juan Alba e Jean William estão no elenco do espetáculo, que irá contar com a participação dos bailarinos Isac Soares e Thaís Lima, da Cia. Dans La Danse. A coreografia é de Gisele Bellot.

Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elísios. Sáb. (14), 11h. Ingressos a partir de R$ 50. 60 minutos. 3 anos.

2POR4 com o Grupo Esparrama

Um divertido jogo cênico entre dois maestros palhaços desajeitados e um quarteto de cordas clássico. No espetáculo do Grupo Esparrama, durante uma disputa para decidir quem será o grande regente do dia, os candidatos demonstram suas "habilidades" musicais e acabam apresentando de forma divertida os instrumentos de um quarteto de cordas e as propriedades do som.

Sesc Ipiranga. Rua Bom Pastor, 822. 15 de maio e 15 de junho, domingos às 11h. R$25 (inteira). Livre.

Caro Kafka

A peça infantojuvenil da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico é inspirada em um episódio real da vida de Franz Kafka (1883-1924), ponto de partida para o romance Kafka e a Boneca Viajante. O episódio trata do encontro de Kafka com uma menina que chorava por ter perdido sua boneca. Para tranquilizá-la, ele inventa que o a boneca não estaria perdida, mas viajando, e apresenta-se como “o carteiro das bonecas”. A partir de então, ele escreve muitas cartas para a criança, narrando todas as peripécias da boneca, vividas em todos os cantos do mundo.

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185. De 15 de maio a 16 de junho. Domingos, 16h. R$ 25 (Inteira). Livre. Recomendado para maiores de 4 anos.

Atividades educativas no O Museu da Energia São Paulo

O Museu da Energia São Paulo (Mesp) promoverá atividades lúdicas e experimentações para despertar a curiosidade das crianças e famílias sobre as temáticas da natureza e produção de energia. A Experimentoteca promove experimentos instigantes de física, com experiências como bússola caseira, pilha com batatas e lançamento de foguetes para mostrar a pluralidade da ciência e como pequenas descobertas têm muitos campos de atuação. Materiais fornecidos pelo Museu.

Área externa do Museu da Energia. Alameda Nothmann, 184, Campos Elísios. 14 de maio, às 10h30. Grátis, sem necessidade de inscrição. Recomendado para 4 anos.