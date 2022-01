Museus oferecem programação infantil a partir de segunda

Crianças em casa nas férias? Os museus do Futebol e da Imaginação têm programação para entreter a garotada a partir desta segunda (3). Confira:

MUSEU DO FUTEBOL

Em janeiro ocorre mais uma edição do programa Férias no Museu, com atrações gratuitas para as crianças. A programação, que começa nesta terça (4), a partir das 11h, inclui oficinas de bolha de sabão, contação de história, teatro de fantoches, escalada, badminton, capoeira, dança e slackline. Também serão oferecidos jogos ligados ao futebol, como chute a gol, para treinar a pontaria e a potência do chute; golbol, esporte paralímpico em que se joga sentado e de olhos vendados, guiado apenas pelos barulhos da bola; futebol na bolha; pebolim humano; brincadeiras para desenvolver habilidades de goleiro e o popular futebol no pula-pula.

As oficinas ocorrem na área externa e são gratuitas. Para entrar nos espaços expositivos, os ingressos custam R$ 20 (às terças, a entrada é gratuita).

Veja a programação da semana:

Terça 4/1, 11h e 14h - Contação de histórias Capitã Lela

Quarta 5/1, 11h e 14h – Brincadeira de goleiro

Quarta 5/1, 12h e 15h – Badminton

Quinta 6/1, 11h e 14h – Golbol

Quinta 6/1, 12h e 15h – Jogos populares

Sexta 7/1, 11h e 14h - Slackline

Sexta 7/1, 12h e 15h – Oficina de ritmos

Sábado 8/1, das 10h às 17h – Pebolim humano

Sábado 8/1, das 10h às 17h – Chute a gol

Domingo 9/1, das 10h às 17h – Pebolim humano

Domingo 9/1, das 10h às 17h – Chute a gol

Praça Charles Muller, s/nº, Pacaembu; museudofutebol.org.br.

MUSEU DA IMAGINAÇÃO

Quem visitar o Museu da Imaginação em janeiro, além de conferir as exposições interativas Volta ao Mundo e ImaginEINSTEIN, poderá participar das oficinas temáticas e contação de histórias, realizadas diariamente. Amanhã (3), ocorre a Caça ao Tesouro e terça (4) é a vez da Oficina Submarino, com uso de garrafas pet. As oficinas são realizadas em quatro horários: 10h, 12h,14h30 e 16h30. Para participar, é preciso fazer a inscrição previamente.

Confira a programação da semana:

3/1 - Caça ao Tesouro (Sem Inscrições) (livre)

4/1 e 6/1 - Oficina Submarino com uso de garrafas pet (maiores de 7 anos)

5/1 e 7/1 – Contação de histórias (livre)

Ingressos promocionais a partir de R$ 70 (criança e um adulto acompanhante). Rua Ricardo Cavatton, 251, Lapa; museudaimaginacao.com.br.