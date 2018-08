Museus brasileiros recebem R$ 20 milhões Os museus brasileiros vão receber quase R$ 20 milhões de empresas estatais em 2005, por patrocínio direto ou pela Lei Rouanet. O anúncio foi feito hoje no Museu Histórico Nacional (MHN), um dos beneficiados, onde o ministro da Cultura, Gilberto Gil, inaugurou a mostra Artes Tradicionais Portuguesas, e a nova ala circulação pública. Esta é a primeira grande inauguração do MinC neste governo e outras estão previstas até 2006, na rede de museus federais, e nos regionais, públicos ou privados. O dinheiro virá da Caixa Econômica Federal (CEF), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Petrobrás. ?Vamos usar também verba orçamentária e precisamos de parcerias com outras estatais?, comentou Gil. Há três semanas, a CEF assinou no Rio convênio com o MinC liberando R$ 11 milhões. Desta verba, R$ 6 milhões vão para quatro museus federais: o Nacional de Belas Artes e o Histórico Nacional, no Rio, que receberão R$ 1,9 milhão cada; o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, e o Nacional da Cultura Afro-Brasileira, em Salvador, que dividirão R$ 2,2 milhões. Os outros R$ 5 milhões serão distribuídos entre projetos de instituições públicas e privadas a serem selecionados em concorrência pública até o fim do ano. O BNDES destinará entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões, em patrocínio direto, à estrutura física dos acervos. O anúncio foi feito ao Estado no mês de julho e, desde então, o MinC negociou com o banco um convênio para determinar quem será beneficiado. A Petrobrás não definiu quanto destinará, mas o próximo edital de seus patrocínios culturais, a ser lançado em dezembro, terá uma rubrica exclusiva para museus. ?Haverá também dinheiro do Fundo Nacional da Cultura, para o Castro Maya e o Villa-Lobos, aqui no Rio, e para a continuação das obras do Histórico Nacional?, prometeu o diretor de museus do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), José do Nascimento Júnior. Cooperação- A exposição Artes Tradicionais Portuguesas é parte de um ciclo de eventos sobre aquele país que acontece este mês no Rio. Por isso, o primeiro-ministro luso, Pedro Santana Lopes, e a ministra da Cultura de lá, Maria João Bustorff Silva, vieram ao Rio. Eles aproveitaram para assinar um convênio de cooperação entre o Instituto de Museus de Portugal, criado em 1993, quando Lopes era ministro da Cultura, e o seu correspondente brasileiro, cuja criação é meta da gestão de Gilberto Gil. ?A troca de experiências e informações entre os dois países se fundamenta no nosso passado comum e na responsabilidade futura com outras nações que também falam a nosso idioma?, lembrou Gilberto Gil. ?Portugal se sente tranqüilo com a liderança do Brasil nessa comunidade de língua portuguesa?, completou Lopes. ?O Brasil, por ser um país emergente e de força no cenário mundial tem condições de tornar o português língua oficial de todos os órgãos internacionais e espalhar nosso idioma por toda a América Latina.?