Museu Judaico tem visitação lúdica: confira outras atrações para levar as crianças

Em 2021, São Paulo ganhou um novo espaço cultural, o Museu Judaico de São Paulo. O local ocupa o lugar de um templo em estilo bizantino construído em 1928 por imigrantes europeus na Bela Vista. O objetivo da instituição é aproximar a cultura judaica com o contexto brasileiro e reforçar o valor da coexistência entre os variados grupos sociais e identidades e combate à intolerância.

Atualmente, o museu oferece quatro exposições, que reúnem obras de arte, fotos, objetos e documentos sobre a inquisição e cristãos novos, a vida judaica e história dos judeus no Brasil. As atrações são voltadas tanto para a comunidade quanto para o público não judeu.

Além de exposições, o local também oferece atividades para as crianças, como as visitas teatralizadas. Educadores-atores surgem como imigrantes, que levam a uma viagem no tempo, carregando malas cheias de memórias em um trajeto pelo museu. Terças e quartas, 15h; sábado, 14h. Para crianças a partir de 8 anos.

Já as contações de história têm como foco a tradição judaica e trazem bonecos, adereços e músicas. Terças, 13h; quinta, 15h; sáb., 10h30 e 12h30; dom., 10h30 e 14h.

Rua Martinho Prado, 128. Agende em agendamento@museujudaicosp.org.br. Ingresso: R$20; sáb. gratuito.

'Cadê a Criança que Tava Aqui?'

Está em cartaz na Temporada Alfa Criança o espetáculo Cadê a Criança que Tava Aqui?, do diretor Bernardo Berro. O enredo parte dos improvisos e histórias contadas no curso de atores mirins e trata de temas como família, amigos, estudo e lazer de forma leve e dinâmica.

Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. De 5/2 a 27/3. Sáb. e dom., 16h. R$ 40.

Para cuidar da natureza

Nós e as Plantas é o nome da oficina realizada no Sesc Pompeia, focada em fazer dos cuidados com as plantas uma divertida brincadeira. Pisar na grama, sentir o cheiro das folhas e cultivar alimentos estão na programação.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca. Até dom. (6). 11h. Gratuito, com retirada de senha 30 minutos antes. Livre. Vacinação obrigatória acima de 12 anos.

'É Tudo Família'

A peça com direção de Kiko Marques, baseada no livro homônimo de Alexandra Maxeiner, foi destaque de público e crítica em 2018. Quatro crianças precisam responder na frente da classe: O que é família? É possível escolhê-la? É um grupo de pessoas com laços de sangue? Ou um grupo de pessoas que moram na mesma casa?

Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195. 6 e 13/2, 14h e 17h. R$ 24; gratuito até 12 anos.