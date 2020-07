Museu do Louvre reabre depois de três meses fechado por conta de coronavírus

PARIS - Após três meses e meio de confinamento, o Museu do Louvre em Paris, museu mais visitado do mundo, reabre suas portas nesta segunda-feira, 6, mas com o colapso do turismo devido à pandemia do novo coronavírus, o influxo será pequeno e especialmente local. Para a gerência e a equipe do museu, esta é uma reabertura marcada por impaciência, apreensão e esperança, tendo registrado mais de 40 milhões de euros (US $ 45 milhões) em receita perdida durante seu fechamento.

Cerca de 75% do público do Louvre são estrangeiros, especialmente americanos, chineses, sul-coreanos, japoneses e brasileiros. Em vez disso, apenas cidadãos de países europeus vizinhos poderão começar a voltar, sem dúvida o conta-gotas nas primeiras semanas. O museu do Louvre não fechava suas portas por um período tão longo desde a Segunda Guerra Mundial.

A administração espera três anos difíceis, uma vez que o número de ingressos vendidos em 2020 estará longe do recorde de mais de dez milhões atingidos em 2018 e dos 9,6 milhões registrados no ano passado. /AFP