Museu da Stasi, a polícia secreta alemã, é roubado em Berlim

O museu da Stasi em Berlim, que conta a história da polícia política da ex-RDA, foi assaltado na madrugada deste domingo, 1º, anunciaram as autoridades, alguns dias após o roubo espetacular em um museu de Dresden.

Os criminosos entraram por uma janela do museu e "quebraram várias vitrines e roubaram medalhas e joias", disse a polícia em comunicado. Os ladrões escaparam sem que ninguém os notasse.

Não se sabe exatamente a que horas o assalto aconteceu, mas um funcionário constatou as vitrines quebradas nas salas de exposição esta manhã.

Na segunda-feira passada, 25, o museu Grünes Gewölbe, em Dresden (leste), foi assaltado. Os criminosos levaram peças de joalharia do século 18 de valor incalculável. As autoridades ofereceram uma recompensa de 500 mil euros por qualquer informação que ajude a encontrar os ladrões do museu de Dresden.