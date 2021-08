Mudanças climáticas, fome e vacina são temas da Global Citizen Live in Rio

Rio de Janeiro - No dia 25 de setembro, ao longo de 24h, o Global Citizen Live Rio será realizado simultaneamente em diversas cidades do mundo, com o objetivo de unir o público em prol da construção de um mundo melhor. No Brasil, o show começa a ser exibido às 13h (horário de Brasília) no Canal Bis e, a partir das 23h , quando começam as apresentações de artistas brasileiros, será transmitido também pelo Multishow.

Com palcos espalhados por todo o planeta, o festival chama a atenção para novos compromissos financeiros e políticos sobre mudança climática, fome e igualdade na distribuição de vacinas. Tudo isso, claro, com muita música. No Rio de Janeiro, a celebração tem a curadoria e produção do Rock in Rio, Multishow e Bis que prepararam uma grande festa com apresentações de Alok, Liniker, Criolo e Mart’nália.

"Por meio da minha carreira artística e do Instituto Alok, busco meus melhores esforços para atuar na consciência humana, além de lutar para reduzir os impactos das mudanças climáticas. As ações são e precisam ser urgentes e visam a construção de um planeta mais saudável ", conta o DJ Alok.

As cidades de Lagos, Paris, Nova York, Los Angeles, Londres, Seul e Sidney também garantem presença no festival que após um ano de sua edição totalmente digital, marca o momento da retomada do entretenimento com o retorno de shows presenciais. Esses irão acontecer em Nova York e Paris, seguindo todos os protocolos locais de segurança contra a Covid-19.

A participação internacional é extensa com nomes poderosos como: Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Black Eyed Peas, BTS, Camila Cabello, Coldplay, Cyndi Lauper, Demi Lovato, Doja Cat, DJ Snake, Duran Duran, Ed Sheeran, Green Day, H.E.R., Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Jennifer Lopez, Jon Batiste, Keith Urban, Lizzo, Lorde, Meek Mill, Metallica, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd, Usher, entre outros.

Além dos cantores e bandas, a atriz Dra. Jane Goodall aparecerá ao vivo com uma prévia global de seu novo filme e divulgará uma iniciativa para combater a mudança climática que apoia, chamada ‘Trillion Trees’.

"Ser parceiro do Global Citizen no Brasil reforça ainda mais, junto ao público, nossas crenças e ativações por um mundo melhor. Assim como o Global Citizen, o Rock in Rio se dedica a diversas causas socioambientais há 20 anos. E, mais do que nunca, acreditamos que a música é um instrumento fundamental neste momento, não só pelo que une as duas marcas, mas por conectar o público às causas. Estamos prontos para construir junto este mundo que queremos viver", afirma Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

O evento acontece na mesma época que será realizada a Assembleia Geral da ONU e reuniões do G20 e COP26 sobre o clima e por isso se mobilizará em função de duas causas principais: "Defeat Poverty (Derrote a Pobreza)" e "Defend Planet (Defenda o Planeta)". Com o apoio do Rock in Rio, que também possui um histórico consistente e efetivo nas ações socioambientais, o movimento vai convidar o público a se engajar na causa "Defenda o Planeta", focada meio-ambiente.

"Estamos muito animados por fazer parte deste evento único mais uma vez. Estamos orgulhosos de abraçar a missão de espalhar a mensagem do Global Citizen no Brasil. É uma combinação incrível para as marcas Multishow e BIS e uma oportunidade incrível de unir as pessoas através do poder da música ", afirma Tatiana Costa, diretora geral dos canais do Multishow ans Bis.

Outro conteúdo do Rock in Rio que tem sinergia com o Global Citizen, é o Rock in Rio Humanorama. Marcado para acontecer entre os dias 14 e 17 de setembro, o Humanorama é um festival de conversas totalmente digital, gratuito e inclusivo que abrirá espaço para novas perspectivas e visões sobre alguns dos temas mais urgentes da sociedade, explorando diferentes aspectos do ser humano, em um momento em que as pessoas precisam, mais do que nunca, olhar para si mesmas, para o coletivo, e para o mundo como um todo.

Nomes como próprio Alok, Gilberto Gil, Gabriel O Pensador, Fabio Porchat, Andreia Sadi, Monja Coen, Luiza Trajano, Nelson Motta, , Luiza Brasil, Claudia Werneck, Crocas, Ivan Baron, Benedita Casé, Rene Silva, Nathaly Dias, Cris Guerra, Martha Gabriel, Marcos Piangers e Luiza Boê marcam presença.

"Por anos, o público do Global Citizen da América Latina esteve entre os mais engajados, atentos as ações e apaixonados de nosso evento, uma indicação do intenso desejo da região por mudança e esperança por um futuro melhor. Com apresentações de um grupo incrível e diversificado de artistas brasileiros, este momento no Rio de Janeiro trará questões ambientais e de saúde críticas que afetam o Brasil e a América Latina para cima deste palco global, que é o nosso festiva", conta Cristina Gnecco, Líder de Parcerias e Programas Latino-Americanos do Global Citizen.