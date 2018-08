MTV prepara uma década de Video Music Brasil Nem a volta de Marcos Mion à emissora, muito menos a disputa entre as VJs para ver quem estará mais bonita no evento: o Vídeo Music Brasil (VMB) deste ano - premiação de videoclipes promovida pela MTV- terá os holofotes voltados para a participação (ou não) do casal do ano: a VJ Daniella Cicarelli e Ronaldinho. Daniella, que já tem presença garantida no evento, foi convidada pela emissora para subir ao palco ao lado do noivo. A surpresa ficará por conta da confirmação do craque, que não sabe ainda como estará sua agenda de compromissos no dia da premiação, 5 de outubro. "É claro que não perderíamos essa chance", brinca o diretor de Programação da MTV, Zico Góes. O mestre-de-cerimônias do VMB deste ano, que está em sua 10.ª edição, será Selton Mello. O ator contará com a ajuda de outras personalidades no palco durante a apresentação das categorias de premiação. Jorge Kajuru, o vocalista Alex, da banda The Calling, Marisa Monte e a trupe de VJs da emissora estão no time que anunciará os ganhadores no Palácio das Convenções do Anhembi, onde será realizada a festa. "Estamos estudando se colocaremos o João Gordo ou os meninos do Rock & Gol para comentar a premiação nos intervalos comerciais, como no ano passado", fala Zico Góes. "Não sei ainda se chamaremos alguns ex-VJs para participar da festa também." No palco - Entre os shows de destaque do VMB estão confirmados uma jam session com Sepultura e João Barone, do Paralamas do Sucesso, uma apresentação de Zeca Pagodinho e convidados, a reunião de Capital Inicial com Pitty, Rogério Flausino (J.Quest) e Tico Santa Cruz (Detonautas), e uma apresentação do Ira ao lado do Paralamas do Sucesso. Caetano Veloso dividirá o palco com David Byrne. "Ainda estamos negociando um show com um artista internacional", diz Zico Góes. "Teremos vinhetas com artistas que estão sempre no VMB cantando músicas que marcaram esses 10 anos do prêmio. A Sandy cantará Segue o Seco, de Marisa Monte; o Rappa, Diário de Um Detento, dos Racionais..." A MTV pretende entrar no ar com a transmissão do VMB uma hora antes do início da cerimônia, às 20h30. Fará uma graça mostrando a chegada dos artistas ao evento, que este ano terá um show bem na porta do Anhembi. Será a apresentação da banda Massacrettion, sátira de roqueiros vividos pelos rapazes do Hermes & Renato.