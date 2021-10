Mostras interativas são boa opção para crianças no fim de semana

O fim de semana está cheio de novidades para levar a garotada. Para mais opções de programas infantis, acesse: www.bora.ai.

O Dia Seguinte, no Museu Catavento

Inaugurada ontem (14) no Museu Catavento, a exposição gratuita O Dia Seguinte fala sobre aquecimento global e apresenta soluções possíveis para a crise climática a partir das cidades. A mostra traz espaços lúdicos e sensoriais para os visitantes sentirem os efeitos das mudanças climáticas e suas consequências, como simulações de chuvas, fumaças e ventos. Destaque também para uma escultura do globo terrestre feita com resíduos domésticos que chama a atenção para o impacto do consumo diário da sociedade. A exposição está dividida em cinco módulos que unem informações em projeções, pisos de led, telas interativas, animações, jogos e experiências empíricas.

De 3ª a dom., das 9h às 17h. Agendamento pelo pelos telefones 11-3246 4067/ 4140/ 4167. Gratuito.

Escalando o Mundo no Museu da Imaginação

A nova exposição Escalando o Mundo foi inspirada em uma história real de força e superação do jovem com paralisia cerebral Getúlio Felipe da Silva, que escalou uma das montanhas da cadeia Dolomitas, Alpes da Itália, e foi escolhido como o embaixador da exposição. A cenografia é composta por sete paredes que representam os picos dentro de um trajeto, que traz diferentes níveis de dificuldades e curiosidades a serem exploradas. A prática da escalada acontece do lado interno; já no lado externo, estão detalhadas brincadeiras e características dos países onde ficam as montanhas. Durante o mês o museu também oferece várias oficinas educativas em quatro horários por dia. Aproveite para conferir por lá as exposições Mondrian: do figurativo ao abstrato; Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio e Volta ao Mundo em blocos de Montar.

De 3ª a dom. e feriados, das 10h às 13h e das 14h às 17h. Adulto R$ 50; criança de 2 a 12 anos: R$ 70.

Planetário do Carmo

Depois de meses fechado, o Planetário Municipal Prof. Acácio Riberi, no Parque do Carmo, reabriu dia 12. Localizado o bairro de Itaquera, é considerado o planetário mais moderno da América do Sul, capaz de projetar 9.100 estrelas, os planetas do sistema solar, a Via Láctea, galáxias, nebulosas e outros objetos astronômicos. O planetário estará aberto à visitação de sua exposição permanente com céu de portas abertas em 19, 21, 26, 28 de outubro (3ª e 5ª, das 15h às 15h40). A programação de novembro será anunciada nas redes sociais: @planetariossp (Instagram, Facebook e Twitter). Grátis.