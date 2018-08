Mostra traz obras de Lygia Clark para ver e comprar Uma seleção generosa de trabalhos de Lygia Clark (1920-1988) pode ser vista na Dan Galeria até 12 de dezembro. A exposição é uma espécie de miniretrospectiva que abrange várias questões da produção da artista, sem negar seu caráter comercial. As peças foram selecionadas pelos gestores do Instituto Cultural O Mundo de Lygia Clark, criado em 2001 pela família, e a maioria delas está à venda ? em alguns casos, por preços extremamente elevados, entre R$ 90 mil e R$ 300 mil. A mostra ajuda a compreender como a artista foi promovendo um rompimento cada vez mais radical com os cânones de sua época, até transformar o objeto em um instrumento terapêutico, como elemento de autoconhecimento e descoberta do mundo. Também é possível acompanhar como Lygia evoluiu da descoberta daquilo que definiu por linha orgânica (a fresta existente entre a tela e o quadro) e que foi sendo modificada, recortada, transmutada, até a conquista do espaço com seus célebres Bichos. Há vários deles na exposição, inclusive uma réplica que pode ser livremente manipulada pelos visitantes. Feitas em material diferente do usado por Lygia, as réplicas são posteriormente destruídas, para evitar dúvidas sobre a autenticidade de obras da artista, já que, nos últimos tempos, surgiram diversas falsificações no mercado. Lygia Clark. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Cerqueira César, 3083-4600. 10h/19h (sábado, até 13h). Até 12/12