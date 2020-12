Morte do rapper MF DOOM é anunciada por sua esposa nas redes sociais

MF DOOM , nome artístico de Daniel Dumile ocupou o trending topics do Twitter nesta quinta, 31. Isso porque sua morte, que ocorreu no dia 31 de outubro, foi finalmente anunciada por sua esposa, Jamile Dumile.

"O maior marido, pai, professor, estudante, parceiro de negócios, amante e amigo que eu poderia pedir", escreveu Jamile no texto divulgado em todas as redes sociais do cantor. Nos comentários foi perceptível a indagação dos fãs e colegas de profissão. "Transicionou em outubro? Ou seja, Doom morreu? O que?", escreveu um seguidor referindo-se ao final do texto de Jamile.

O site americano de entretenimento, Pitchfork, confirmou a legitimidade da declaração com um representante da Rhymesayers. A causa da morte ainda não foi revelada. O rapper tinha 49 anos.

MF DOOM nasceu em Londres e cresceu em Long Island, Nova York. Começou a fazer rap no final da década de 1980, sob o nome de Zev Love X no grupo KMD, junto com seu irmão mais novo DJ Subroc. Depois da morte do irmão, que foi atingido por um carro pouco antes do lançamento do disco Black Bastards, voltou para o mundo do rap como MF DOOM, no final dos anos 90.

Vestindo a máscara do supervilão da Marvel Doctor Doom (Doutor Destino), ele lançou sua estreia auto-produzida Operation: Doomsday, em abril de 1999, marcando o início de uma produtiva série de álbuns e produção. Em 2004, o rapper lançou seu álbum mais icônico: Madvillainy. Uma colaboração com a produtora de Hip Hop madlib, que começou a ser trabalhado em 2002. O produto final é um marco do rap underground.

Após um período de sucesso, a produção de DOOM diminuiu consideravelmente. Sua série Special Herbs, que começou em 2001, chegou ao fim em 2005. Além de projetos menores como o Adendo Danger Mouse Occult Hymn EP, em 2009. Ainda este mês, há uma semana, DOOM foi destaque em uma nova música com BADBADNOTGOOD chamada "The Chocolate Conquistadors". No entanto não houve menção, após a liberação do áudio, sobre a morte de DOOM.