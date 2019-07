Morre Russi Taylor, a voz de Minnie Mouse

Los Angeles - Russi Taylor, a voz de Minnie Mouse durante os últimos 30 anos, morreu na Califórnia aos 75 anos de idade, informou neste domingo, 28, a companhia Walt Disney em comunicado. A causa da morte não foi divulgada.

"Minnie Mouse perdeu sua voz com a morte de Russi Taylor", disse no comunicado o presidente e diretor-executivo da companhia, Bob Iger, como homenagem a uma atriz que durante os últimos 40 anos deu voz a uma lista enorme de personagens, mas que era mundialmente conhecida pela da companheira de Mickey.

Statement from Disney Chairman and CEO Bob Iger on the passing of Disney Legend Russi Taylor: pic.twitter.com/4TpSVkT8BE — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) July 27, 2019

"Durante mais de 30 anos, Minnie e Russi trabalharam juntas para divertir milhões de pessoas no mundo todo, uma associação que fez de Minnie um ícone global e Russi uma lenda da companhia Disney, querida por todos", disse Iger.

Nascida em Massachusetts, em 1944, a ligação de Taylor com a companhia Disney foi de quase uma vida inteira, pelo menos como ela conta em uma lembrança que lhe aconteceu quando era menina.

.@TheSimpsons Deeply saddened to learn of the passing of Russi Taylor a true delight to work with. pic.twitter.com/1qNUf7M6TM — Al Jean (@AlJean) July 27, 2019

"Quando era pequena, fui com minha mãe e meu irmão para a Disneylândia. Nos sentamos para comer pipocas e vimos Walt (Disney) sentado em um banco. Nos apresentamos e compartilhamos as nossas pipocas. Ele me perguntou o que queria fazer quando fosse mais velha e eu responder, 'Quero trabalhar para o senhor'. Ele disse 'Ok'... e é o que fiz até agora".

Taylor era casada com Wayne Allwine, o terceiro dublador do Mickey. Em 1986 começou a dar voz a Minnie, depois de competir com outras 200 candidatas. EFE