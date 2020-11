Morre o ator britânico David Prowse, que interpretou Darth Vader na trilogia Star Wars original

LONDRES - O ator britânico David Prowse, que interpretou Darth Vader na trilogia Star Wars original, morreu aos 85 anos "após uma breve doença", conforme confirmado neste domingo, 29, por seu agente.

Thomas Bowington, seu representante, anunciou "com grande tristeza" a morte de Prowse em mensagem postada em sua página do Facebook, informando que ele faleceu "ontem (sábado) de manhã", quase sem detalhes, e acrescentando a famosa frase: " Que a força esteja sempre com você".

Prowse, que tinha sido um fisiculturista na cidade inglesa de Bristol antes de mudar para o cinema, também foi premiado com um MBE (Membro do Império Britânico) por seu papel no Green Cross Code Man, que promoveu a segurança no trânsito nas estradas do país.

A obra que lhe deu fama internacional foi a de Vader na famosa trilogia, papel que conquistou por seu físico imponente - tinha 1,98 metro de altura -, embora seu forte sotaque do West Country inglês não fosse inteiramente adequado para a franquia, para a qual foi dublado por James Earl Jones.

"Embora ele fosse famoso por interpretar muitos monstros, para mim e para todos nós que conhecemos Dave e trabalhamos com ele, ele foi um herói em nossas vidas", disse Bowington em outro comunicado à BBC.

O agente chamou a passagem de Prowse de "uma perda profunda e verdadeiramente dolorosa para milhões de fãs em todo o mundo".

Antes de iniciar sua carreira no cinema, Prowse passou a representar a Inglaterra no levantamento de peso nos Jogos da Commonwwealth no início dos anos 1960.

Aparentemente, o diretor de Star Wars, George Lucas, voltou suas atenções para o papel de Darth Vader quando o viu interpretando um guarda-costas no filme "Laranja Mecânica" (1970), onde o convidou a participar dos processos de seleção para os papéis de Darth Vader e Chewbacca.

Mas antes mesmo de iniciar sua carreira de ator, que durou cinco décadas, seus serviços eram procurados nos círculos de Hollywood, onde ajudou o falecido Christopher Reeve a se preparar para as demandas físicas do papel de Super-Homem, como seu treinador pessoal.

Prowse fez sua estreia diante das câmeras na paródia do filme 007 - Casino Royale, da saga do espião britânico James Bond, em 1967, onde interpretou a criatura de Frankenstein, papel que lhe pediram para interpretar em dois outros filmes.

Também apareceu regularmente em várias séries de televisão consideradas "cult", como The Saint Space (1999) e Doctor Who, em que interpretou o minotauro, em 1972./EFE