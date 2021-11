Morre Mick Rock, 'o homem que fotografou os anos 70'

Conhecido como o "homem que fotografou os anos 70", o fotógrafo inglês Mick Rock faleceu nesta quinta-feira, 18, aos 72 anos. A confirmação foi dada através de um comunicado oficial da família nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“É com o mais pesado dos corações que compartilhamos que nosso amado renegado psicodélico Mick Rock fez a jornada junguiana para o outro lado”, iniciou.

Responsável por fotos das capas de álbuns clássicos entre 1972 e 1979, como Transformer de Lou Reed, I Love Rock’n’Roll de Joan Jett; e Queen II do Queen, e por fotografar nomes como Syd Barrett, do Pink Floyd, Iggy Pop, e David Bowie, Mick Rock esteve no Brasil em 2014 para a exposição It's Rock, primeira dedicada a ele na América Latina.

"Quem teve o prazer de existir em sua órbita, sabe que Mick sempre foi muito mais do que 'O Homem que Fotografou os Anos 70'. Ele foi um poeta fotográfico - uma verdadeira força da natureza que passava seus dias fazendo exatamente o que amava, sempre em sua própria maneira deliciosamente ultrajante”, enaltece outro trecho.

No comunicado, a família destacou ainda sua intensidade e fascínio pela imagem. "Não vamos lamentar a perda, mas, em vez disso, celebrar a vida fabulosa e a carreira extraordinária de Michael David Rock”.

Por fim, a equipe pediu para que a privacidade dos entes queridos e pessoas próximos fosse respeitada.