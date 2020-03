Morre Kenny Rogers, nome da música country, aos 81 anos

O astro da música country Kenny Rogers morreu na noite de sexta-feira, 20, aos 81 anos, em sua casa, em Sandy Springs, na Geórgia. De acordo com o assessor Keith Hagan, ele estava sob cuidados paliativos e morreu de causas naturais.

“Rogers foi em paz, cercado por seus entes queridos”, disse a família em comunicado divulgado à imprensa neste sábado, 21. Ainda segundo a nota, os parentes do músico estão organizando uma reunião privada devido à preocupação com a pandemia do novo coronavírus. Um memorial público será realizado posteriormente.

Ícone da música country

Nascido em Houston, no Texas (EUA), Kenny teve uma carreira musical bem-sucedida que durou seis décadas. Ele ficou conhecido mundialmente por hits como The Gambler, Lucille ou Islands in the Stream.

Com voz rouca e barba prateada, vendeu dezenas de milhões de discos, ganhou três Grammys e foi a estrela de filmes de TV baseados em The Gambler e outras músicas, fazendo dele uma estrela nos anos 70 e 80.

Rogers prosperou por cerca de 60 anos antes de se aposentar das turnês em 2017 aos 79 anos. “Você faz o que todo mundo está fazendo e faz melhor, ou faz o que ninguém mais está fazendo e não se compara”, disse à Associated Press em 2015.

“E eu escolhi esse caminho porque nunca poderia ser melhor do que Johnny Cash, Willie ou Waylon no que eles fizeram. Então eu encontrei algo que eu poderia fazer que não me comparava com eles. E acho que as pessoas pensaram que era meu desejo mudar a música country. Mas isso nunca foi problema meu.”