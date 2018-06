Morre David Douglas Duncan, fotojornalista americano que 'imortalizou' Picasso

PARIS - Morreu nesta quinta-feira, 7, o fotojornalista americano David Douglas Duncan, célebre pelo trabalho realizado nas guerras da Coreia e do Vietnam e por ter imortalizado o pintor Picasso. Ele tinha 102 anos.

Duncan foi levado a um hospital da Costa Azul francesa após sofrer complicações de uma infecção pulmonar. As informações foram confirmadas pelo Museu Picasso de Antibes nesta sexta-feira, 8.

Amigo íntimo do pintor Pablo Picasso, Duncan fotografou diversos momentos da vida e trabalho do espanhol. O fotojornalista também esteve nos Estados Unidos, onde registrou as convenções de 1968 dos partidos democrata e republicanos.

Apesar dos trabalhos, o maior reconhecido a Duncan veio de seu trabalho na cobertura das guerras na Coreia e no Vietnam, retratando soldados como humanos comuns, corajosos e também aterrorizados no campo de batalha, além do cansaço e da tristeza além do front.

O trabalho de Duncan está guardado na Universidade do Texas, em Austi (EUA). //AFP