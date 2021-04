Morre aos 66 anos o bailarino e coreógrafo Ismael Ivo

O bailarino e coreógrafo Ismael Ivo morreu nesta quinta-feira, 8, aos 66 anos. O artista paulistano se notabilizou internacionalmente após atuar por mais de três décadas na Europa, tendo retornado ao Brasil para assumir, em 2017, a direção do Balé da Cidade de São Paulo. Ambicionava fomentar uma dança do futuro, como disse ao Estadão naquele ano. A causa da morte não foi divulgada, mas pessoas próximas relataram complicações decorrentes de uma infecção por covid-19.

A jornada internacional de Ivo começou quando o coreógrafo norte-americano Alvin Ailey (1931-1989) o viu dançar em Salvador em 1983 e o chamou para ir a Nova York. No ano seguinte, o artista criou em Viena o ImPulsTanz, hoje um dos mais importantes festivais de dança contemporânea do mundo. Pouco depois, Ivo se estabeleceu na Alemanha, onde dirigiu a companhia do Teatro de Weimar. Foi ainda o diretor artístico que por mais tempo esteve à frente do setor de dança da Bienal de Veneza (2005 a 2012).

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em uma publicação pelo Twitter, disse que o Brasil perdeu hoje um dos maiores coreógrafos contemporâneos. “Ismael foi diretor da Bienal de Veneza, do Balé da Cidade, e o primeiro estrangeiro a dirigir o Teatro Nacional Alemão. Era um amigo querido. Muito triste. Minha solidariedade aos familiares”, escreveu.

O secretário de cultura da cidade de São Paulo, Alê Youssef, disse em nota que Ivo era “um dos grandes artistas do nosso tempo”. “Teve uma carreira brilhante na arte e marcou uma geração da dança nacional e internacional. Consagrou-se na Europa como diretor e curador na Bienal de Veneza, e na direção da companhia de dança do Teatro Nacional Alemão”, declarou.

Seu trabalho, acrescentou Youssef, se caracterizou pela antropofagia cultural: “assimilação de referências e apresentação de distintas formas de fazer e pensar a dança, sempre com foco na comunicação direta com o público”. E lembrou o período em que Ivo foi diretor do Balé da Cidade, entre 2017 e 2020: “Ismael inovou buscando a diversidade de estilos e ampliou a visibilidade e o alcance desse maravilhoso corpo artístico da cidade. Meus sentimentos à sua família, amigos, colegas de trabalho e fãs.”

Nascido na Vila Ema, zona leste da capital, em uma família humilde, Ivo afirmava em 2017 que tinha obsessão em aprender, sem medo de errar. “Às vezes, precisamos escutar o outro e discordar também. É saudável.” Não temia que a nova companhia em São Paulo tivesse resistência a mudanças. Mas acreditava que, se ela ocorresse, seria natural. “Ninguém precisa ver tudo do mesmo ângulo.”