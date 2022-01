Morre a atriz Françoise Forton, aos 64 anos

A atriz Françoise Forton morreu neste domingo, 16, aos 64 anos, no Rio de Janeiro, onde vinha tratando um câncer nos últimos tempos. Presente na TV desde a década de 1960, teve como principal destaque a novela Estúpido Cupido, em 1976, e como trabalhos mais recentes as novelas Amor Sem Igual, da Record, em 2019, e Tempo de Amar, da Globo, em 2017.

Também participou de outras tramas marcantes ao longo das décadas, como O Semideus, Bebê a Bordo, Tieta, Meu Bem, Meu Mal, Explode Coração, Por Amor, O Clone, Amor À Vida e I Love Paraisópolis.

Há alguns anos, Françoise foi tema da exposição Forton - A Incansável Guerreira da Arte, que trouxe imagens guardadas pelo colecionador Marcelo Del Cima, recuperando momentos marcantes de suas 45 peças, 32 novelas, participações em minisséries e seriados, além de nove longas.

"Eu calculava que fossem 45 anos, mas o pesquisador Daniel Marano descobriu recortes de jornal que falam da minha estreia profissional em 1966, aos 10 anos, ao lado de Glauce Rocha e Jorge Dória, na peça Pais Abstratos", conta a atriz ao Estadão em 2016.

Em Estúpido Cupido, ambientada no começo dos anos 1960, interpretou a protagonista Maria Tereza, que tinha como objetivo de vida se tornar Miss Brasil e como namorado o ciumento João (Ricardo Blat). Com exceção dos dois capítulos finais, exibidos em cor, Estúpido Cupido foi a última novela da Globo gravada em preto em branco.

Além da novela, de 1976, estrelou também o musical Estúpido Cupido, no Teatro Gazeta, no primeiro semestre de 2016. Françoise relatava que, quando ia a festas e o DJ notava sua presença, logo tocava a música Estúpido Cupido, de Celly Campello. "Eu vejo como homenagem e até arrisco uns passinhos", contava ao Estadão.

Nos palcos, também teve extensa carreira, desde a década de 1960, incluindo espetáculos recentes como Nós Sempre Teremos Paris (2014), Estúpido Cupido (2016) e Um Amor de Vinil (2016). A atriz ainda participou de alguns reality shows, como a Dança dos Famosos (quadro do Domingão do Faustão), em 2015, e o Super Chef Celebridades (quadro do Mais Você, de Ana Maria Braga), em 2018.

Em 1989, Françoise foi diagnosticada com um câncer no colo do útero, superando a doença tempos depois. À época, gravava a novela Tieta. "Fiz todo o tratamento de radioterapia enquanto fazia a novela, acabei me dividindo entre o consultório médico e o estúdio de televisão. Ao mesmo tempo, estava nos palcos com a peça Na Sauna, direção de Bibi Ferreira. Acho que o meu ofício, a televisão e o teatro, me ajudou a passar por esse momento, porque me move profundamente. Me deu muita força. Não tive nem ao menos tempo de ir ao psicólogo, a arte era meu médico", relatava a atriz ao site Heloisa Tolipan, em outubro de 2017.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Françoise estava internada há cerca de quatro meses na clínica São Vicente, na Gávea. A atriz era casada com o produtor Eduardo Barata desde 2014, e deixa um filho, Guilherme, além de duas enteadas, Maria Eduarda e Maria Antônia, filhas de Eduardo.

*Atualizada às 17h39 de 16 de janeiro de 2022.