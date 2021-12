Morre a atriz Betty White aos 99 anos

A atriz Betty White, cujo charme e espontaneidade foram sua marca registrada, morreu aos 99 anos em sua casa. Ela faria cem anos no dia 17 de janeiro. A notícia foi confirmada pela revista People ( que a entrevistou há algumas semanas) e o jornal The Washington Post.

Seu estilo espirituoso deu vida a uma lista de personagens peculiares em mais de meio século de trabalho na televisão. Inclui-se a sua personagem mais conhecida, a excêntrica Rose Nylund na série The Golden Girls, que foi ao ar na televisão brasileira entre 1985 e 1992.

White começou sua carreira na tv em 1939, sendo uma das pioneiras humoristas norte-americanas. Em 1949, ela apresentou o programa de variedades Hollywood on Television ao lado com o ator Al Jarvis (1909 -1970). Dona de uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood, ela conquistou adeptos das novas gerações por sua irreverência e pelo espírito esportivo (além das piadas ácidas e o senso de humor cáustico). Ela também ficou conhecida pelo papel de Sue Ann Nivens em The Mary Tyler Moore Show.

(com informações da Associated Press)