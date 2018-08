Moda brasileira, na semana fashion de Nova York O estilo sexy do verão impera na semana de moda de Nova York que começa a ditar a roupa da primavera-verão de 2005. A moda brasileira ocupa espaço nas passarelas novaiorquinas. A modelo Naomi Campbell desfilou os biquinis e maiôs da coleção de Amir Slama para a grife Rosa Chá, que tem espaço garantido nas passarelas de verão americanas, e também desfilou hoje para a M.Officer de Carlos Miele, que trocou as semanas de moda brasileiras no Rio e em São Paulo pelas internacionais para divulgar sua grife. A modelo brasileira Isabelli Fontana também desfilou os vestidos leves e esvoaçantes de Carlos Miele para o verão. A russa Karolina Kurkova, uma das tops mais requisitadas nas passarelas européias, vestiu os modelos da M. Officer, que faz aposta no azul, entre outras cores, para sua nova coleção. Alexandre Herchcovitch foi mais um nome brasileiro a figurar no casting dos estilistas que mostram sua moda em Nova York, neste início de temporada de desfiles para onde levou a coleção que os fashionistas viram aqui em São Paulo Entre os desfiles do dia, destaque para estilistas de renome no cenário norte-americano, como o dominicano Oscar de la Renta, Ralph Lauren e Carmen Marc Valvo.