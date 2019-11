Ministro do Turismo diz que vai impulsionar geração de renda no comando da Secretaria de Cultura

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, divulgou nota nesta quarta, 7, sobre a transferência da Secretaria Especial de Cultura para a pasta de Cidades, sob seu comando, conforme publicação no Diário Oficial da União e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).

LEIA TAMBÉM > Secretaria de Cultura é transferida para o Ministério do Turismo

Segundo o ministro, o objetivo é impulsionar o "acesso à cultura e ao turismo por meio de ações conjuntas, com ganho de eficiência." Ele afirma que o Brasil é o 9º país em atrativos culturais para turistas e que a parceria entre as pastas pode possibilitar a geração de emprego e renda para os brasileiros."

Leia o comunicado na íntegra:

"Recebemos a incorporação da Secretaria Especial da Cultura ao MTur com muita responsabilidade e compromisso. Projetos importantes para o Brasil já vinham sendo desenvolvidos em parceria pelas duas pastas, que possuem objetivos sinérgicos e naturalmente integrados, pois o Brasil é o 9º país do mundo em atrativos culturais para turistas.

O Ministério do Turismo vem alcançando nesses 10 meses de gestão importantes resultados. Entre vários outros, mais de 25 mil novos postos de trabalhos foram gerados no mês de julho. O crescimento de 3,2% das atividades turísticas no Brasil de janeiro a julho deste ano — índice maior que a média alcançada por outros setores. E o aumento em 43,4% nos gastos de turistas estrangeiros no país após a isenção de vistos para países estratégicos, o melhor resultado dos últimos 16 anos.

Nosso trabalho tem resultado no fortalecimento da economia nacional, sobretudo com a geração de emprego e renda para os brasileiros. E é com esse mesmo sentimento que iremos administrar o segmento da cultura.

Agora, sob nossa total responsabilidade e controle, poderemos impulsionar o acesso à cultura e ao turismo por meio de ações conjuntas, com ganho de eficiência — bandeira sempre defendida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro."