Ministério do Turismo nomeia blogueira que teve cargo suspenso no Iphan

O Ministério do Turismo nomeou nesta segunda-feira, 10, a blogueira Monique Baptista Aguiar para o cargo de coordenadora de projetos especiais da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

Monique havia sido nomeada em abril para um cargo de coordenação técnica no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Estado (Iphan) no Rio de Janeiro, mas teve sua nomeação suspensa depois de ter sido duramente criticada por entidades da área, que alegavam que o cargo requer alta especialização técnica.

O novo cargo é equivalente ao antigo, na classificação DAS 101.3.

Segundo a revista Época, a Controladoria Geral da União (CGU) chegou a enviar uma nota ao Ministério afirmando que Monique não tinha qualificações necessárias para o cargo no Iphan. A nomeação foi suspensa pelo próprio Ministério dois meses depois.

Criadora do blog Com Olhar Turístico, ela se define como "especialista no turismo".

Nas redes sociais, Monique compartilha posts e opiniões da deputada Carla Zambelli (PSL), e chegou a criticar as medidas de isolamento social recomendadas pelos especialistas em saúde para combater a pandemia do novo coronavírus.

Em nota à imprensa, o advogado de Monique, Renan Pacheco Canto, disse que sua cliente reúne "todas as condições objetivas e subjetivas para o cargo", e que ela abdicou da nomeação no Iphan, em junho, por decisão pessoal.