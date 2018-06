Mickey completa 90 anos e Disney prepara festa em todo o mundo

Estreando no filme Willie do Barco a Vapor em 1928, Mickey Mouse, o personagem mais famoso do mundo, completa seus 90 anos em 2018. Criado por Walt Disney, Mickey Mouse "apareceu" pela primeira vez em 18 de novembro daquele ano, no Colony Theatre, na cidade de Nova York, no lançamento do filme.

O aniversário de 90 anos do personagem será comemorado em eventos durante o ano inteiro, com a campanha Mickey the True Original, que começou na quarta-feira, 7, com o desfile de moda The happiest show on Earth, com roupas inspiradas no camundongo. O desfile de abertura foi projetado por Carol Lim e Humberto Leon, trazendo peças de alta costura inspiradas no personagem e as quais estarão à venda nas lojas virtuais da Disney até o final do ano.

Em outra celebração, a emissora norte-americana ABC transmitirá nos próximos meses, em horário nobre, um programa de TV especial dedicado ao Mickey. Já o canal Disney Channel, pela primeira vez, exibirá a quinta temporada de desenhos animados do Mickey, com mais de 90 episódios, incluindo um especial dedicado ao aniversário.

As unidades do grupo hoteleiro Walt Disney Parks e Resorts ao redor do mundo oferecerão estadias especiais para os hóspedes o ano de 2018. Até janeiro do ano que vem, os parques da Disney em todo o mundo irão homenagear o casal Mickey e Minnie com a Biggest Mouse Party. O espetáculo Disney On Ice também preparou programações especiais, com personagens e histórias originais do Mickey.

Na França, 38 escolas de design e arte participam do projeto Mickey is Art, no qual os estudantes são convocados para criarem obras de arte dedicadas ao Mickey e inspiradas em seus movimentos artísticos favoritos. As obras vencedoras serão exibidas no próximo verão europeu, em 12 principais estações ferroviárias do país, e colocadas à venda na Galerie Glénat, em Paris, no mês de setembro.

Para quem é colecionador e fã do ratinho, a Disney Store oferecerá vários produtos do Mickey Mouse, enquanto a Disney Publishing Worldwide apresentará mais de 30 títulos que incluirão livros, quadrinhos e revistas temáticas. Na Itália, o Ministério do Desenvolvimento Econômico emitiu oito selos dedicados ao Mickey Mouse e desenhados pelo italiano Giorgio Cavazzano.