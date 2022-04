Mentiram para nós sobre ‘Bridgerton’; e foi ótimo

Lady Whistledown me contou que Bridgerton voltou. E isso é ótimo, porque a série é um fenômeno não só de audiência como de qualidade. O negócio é que mentiram para nós. Tinham dito que a segunda temporada focaria em acompanhar Lord Anthony Bridgerton na busca por uma esposa. E isso até recebe algum destaque, parece a intenção, mas esta temporada é mesmo, na real, sobre Kate Sharma. Simone Ashley, que interpreta a personagem, sequestra completamente a narrativa e coloca Anthony no papel de coadjuvante - que, convenhamos, é o lugar dele de direito. O roteiro até tenta fazer a temporada ser sobre ele, mas é incapaz de superar a falta de carisma do lorde - exceto quando tira a camisa, no caso.

Covardia

Assim como na primeira temporada de Bridgerton, Anthony veste novamente a capa do covarde que é, incapaz de encarar os supostos deveres que o amarram e dar a cara a tapa pela própria felicidade. Agora, vemos melhor as motivações que o fazem ser assim, mas não é suficiente para entender a demora dele em se colocar em primeiro lugar.

Ao contrário, os holofotes caem sobre Kate, que também cresceu à sombra de outras figuras, se rebaixando em prol de algo maior. Mas, como todas as personagens femininas da série, é muito mais profunda, instigante e divertida de acompanhar. No fim, esta fase é sobre a trajetória dela em se autodescobrir e libertar. E essa é a grande vitória de Bridgerton neste momento.

Segundo plano

Infelizmente, nesta temporada, parece que quem tempera a história, a Lady Whistledown, perdeu espaço. Não os contextos que a envolvem, mas a voz em si. E a relevância dela para a história. Se na primeira fase ela vinha com grandes revelações e chacoalhava a trama, desta vez - talvez por ter tido a identidade revelada e podermos vê-la diretamente pelos olhos de quem lhe dá vida - a nobre fofoqueira não passa de uma observadora da história. Traz no máximo insights de bastidores. Ela intervém de fato no curso dos acontecimentos por duas vezes apenas.

Esquisito

Sem spoilers, o ator Regé-Jean Page nem sequer dá as caras nesta temporada. O ator, que fez o par principal ao lado de Phoebe Dynevor, não tem nem um mísero segundo de tela. Daphne (personagem de Dynevor) está sempre presente e dá desculpas fracas para a ausência do esposo, o Duque de Hastings Simon Basset. Regé declarou em entrevista que seu personagem foi, de fato, escrito para aparecer apenas na primeira temporada.

Olhando para frente

Ao contrário da primeira temporada, que focou quase estritamente no casal-líder, desta vez Bridgerton foi gradativamente plantando sementinhas do que pode mostrar nas sequências. Os irmãos mais novos vão ganhando mais visibilidade e evidência sobre o que pode render arcos futuros. Minha aposta - não tão difícil de acertar assim - é de que a terceira temporada tenha Eloise como centro da história. A série já tem até a quarta parte garantida.

Sucesso

A perspectiva não é por acaso. O investimento na produção encabeçada pela Shondaland, de Shonda Rhimes, foi um estouro em 2021, quando se tornou a série mais assistida da Netflix. E agora, com menos de duas semanas da reestreia, já se tornou a mais vista em idioma inglês. Definitivamente, material para maratonar.