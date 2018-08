Menina de 4 anos é comparada a Kandinsky e Pollock A pequena Marla Olmstead, de apenas 4 anos, está sendo comparada a grandes nomes da arte como Jackson Pollock e Wassily Kandinsky. Os quadros da garotinha americana poderão ser vistos a partir desta sexta-feira em uma galeria de Nova York. O dono da galeria, Anthony Brunelli, afirmou que, das dez obras de Marla a serem expostas, seis já foram compradas. As restantes poderão ser vendidas por preços entre US$ 8 mil e US$ 10 mil (de R$ 23 mil a R$ 28 mil, aproximadamente). "O trabalho de Marla é inacreditável por se tratar de uma criança", afirmou Brunelli. "Os quadros dela têm cores vibrantes e são muito expressivos na maneira como ela aplica a tinta. Alguns têm características de Kandinsky e outros, de Pollock", disse. Marla Olmstead, que mora com os pais na cidade de Binghamton, no Estado de Nova York, começou a pintar pouco antes de completar 2 anos de idade. Usando pincéis, espátulas, seus próprios dedos e até tubos de ketchup, a menina cria telas de aproximadamente 1,8 metros por 1,8 metros, que já lhe renderam US$ 40 mil (cerca de R$ 114 mil). Mark Olmstead, pai de Marla, contou que foi ele quem a incentivou a pintar, ao tentar distraí-la enquanto ele próprio pintava. "Agora eu sou o assistente dela. Fico entregando os pincéis. Ela não se conforma com o fato de a maioria dos artistas terem de esperar muito tempo até poderem ter um assistente", disse. Segundo Olmstead, o trabalho de sua filha está evoluindo conforme ela cresce. "Hoje ela é mais cuidadosa do que antes."