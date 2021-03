Megaferiado: musical transporta canções de Elis Regina para o mundo infantil

Já que temos que ficar em casa, que seja com diversão. Veja as opções - há mais no www.bora.ai.

Pimentinha – Elis Regina para Crianças

O musical infantil acompanha a infância de Lilica, uma menina apaixonada por música e por suas grandes cantoras, que faz de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio. A inspiração veio da infância de Elis Regina, uma menina tímida que se escondia atrás dos óculos fundo de garrafa. Na trilha sonora, estão clássicos da MPB imortalizados por Elis Regina, como Fascinação, O Bêbado e a Equilibrista, Madalena e Como Nossos Pais, em arranjos pensados para as novas gerações.

28 de março, às 16h. No YouTube, 60 minutos. Grátis. Livre.

Festival Cultura Inglesa

Esta é a última semana para curtir a programação gratuita para crianças no 24º Cultura Inglesa Festival. A programação infantojuvenil apresenta narrações de histórias, oficina de poesia, show de mágica, animações de ciência e um programa ao vivo protagonizado por oito adolescentes e animações do Royal Institution of Great Britain.

Até 28 de março, no www.culturainglesafestival.com.br. Grátis.

Turma do Menino Maluquinho

No último 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, o Menino Maluquinho ganhou novos amigos. Ao lado de Chico, um menino com síndrome de Down, e de suas duas irmãs mais novas, Maria Clara e Maria Antônia, a turminha vai mostrar a pais, filhos e professores como a inclusão é um assunto urgente e prioritário. Nasce uma amizade que fará história e trará frutos para toda a sociedade. O projeto, desenvolvido em parceria com a ONG Nosso Olhar, ganhou um portal de conteúdo e e-books. Acesse pelo site https:/nossoolhar.org/menino-maluquinho/.

Visita virtual à nova casa do Bob Esponja

O site de locação VRBO e a Paramount Home Entertainment criaram a casa do Bob Esponja perto de Los Angeles. Além do formato “abacaxi”, a casa foi cuidadosamente decorada para entrar no universo do personagem. Tem o icônico sofá vermelho, uma cozinha inspirada no Siri Cascudo, algas penduradas no teto, vários objetos e acessórios de inspiração náutica, fotos dos amigos por todos os cantos… As paredes das janelas da Torre também criam um efeito legal, como se você estivesse dentro de uma grande bolha aquática flutuando acima do Pacífico. O imóvel, após a pandemia, poderá ser locado diretamente no site VRBO. Por enquanto, vale uma visita virtual pela casa.

Contos de Papel

O espetáculo é um encontro entre narração, música, ilustração e interatividade. Nessa versão inédita com foco no folclore brasileiro, Isis, Clara e Lari refletem sobre a nossa conexão com a floresta e recriam esse laço por meio do imaginário coletivo e também individual. Ao final da contação, o público é convidado a interagir com Isis e Clara pelo chat da live, enviando comentários e propostas para um novo desenho. YouTube da IsisMadi. De 27 de março a 11 de abril, sábados e domingos, às 11h. 50

minutos. Livre.

Trupe Dunavô

Série de intervenções circenses interativas em comemoração ao Dia do Circo, no Sesc Santos, com momentos de brincadeiras circenses, improviso de histórias e outras atividades em família. Pelo Google Meet, com inscrição prévia pelo link inscricoes.sescsp.org.br. De 27 de março a 10 de abril, sábados e domingos às 15h. Limite de vagas. Livre.