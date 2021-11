Mega festival em Campo Grande terá 150 atrações

Começou no último dia 22 de novembro o 1º Campão Cultural – Arte, Diversidade e Cidadania, uma iniciativa do governo do Mato Grosso do Sul em parceria com a prefeitura de Campo Grande. Durante os 14 dias de duração, o evento terá 150 atrações, entre apresentações musicais, teatro, dança, gastronomia, artes visuais, fotografia, moda, artesanato, cultura de rua e ações de valorização do patrimônio cultural.

Esse é o primeiro grande evento depois de reabertura motivada pela queda dos números de casos de infecções por covid -19 no país e chama a atenção por acontecer fora do eixo Rio-São Paulo, com artistas locais e atrações convidadas.

Entre os shows principais, estão o do cantor e compositor Renato Teixeira, que se apresenta neste domingo, dia, 28, às 22h30; do rapper mineiro Djonga, que sobe ao palco no dia 2 de dezembro; da banda Bixiga 70, dia 3; da cantora Duda Beat, que se apresenta no dia 4; e do rapper paulista Dexter, no dia 5. Todas as atrações acontecem em um palco montado na Esplanada Ferroviária, no centro de Campo Grande.

Entre os artistas locais, haverá apresentações do Rapper Amém, dos grupos de rap Falange da Rima e Geld Mob, do rapper Miliano e do gaitista Rick Bérgamo.

A programação está sendo divulgada no Instagram do festival: @festivalcampaocultural.