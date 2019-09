Médico sírio volta como mascate

Os fãs do ator Eduardo Mossri, o médico sírio Faruq, na novela Órfãos da Terra, não vão ter tempo de sentir saudades do moço. A partir da outra semana ele troca o sírio na tevê por um libanês no palco do teatro da Biblioteca Mário de Andrade. A peça chama-se Cartas Libanesas e nasceu no dia em que Mossri encontrou as cartas do avô para sua avó. Entregou a ideia para o dramaturgo José Eduardo Vendramini, que escreveu a peça, cujas apresentações acontecem nas segundas-feiras de outubro, com direção de Marcelo Lazzaratto.

DE HABIB PARA HABIB

“A ideia original era a de ser um ator mascate, contador de suas histórias”, diz Mossri. “Um ator que pede permissão para abrir seu armarinho de memórias e saudades na frente desse público, brincando com os tempos que vão se fundindo, do mais remoto ao atual, na história desse libanês que chega ao Brasil após a Primeira Guerra Mundial.” O ator está ansioso por voltar à personagem que nasceu em 2015 e acabou levando-o a Órfãos da Terra – e acredita que vai interpretá-la até os 80 anos de idade. “Naturalmente o texto vai alterando com o passar dos anos, do jogo com o público e dos outros trabalhos que estou fazendo”, conta. “Por exemplo, será interessante voltar a fazer esse papel depois de ter dado vida a um refugiado sírio na novela. Inevitavelmente meu olhar muda, o ator muda e mais do que isso, o ser humano que sou muda, e por isso a peça não tem como seguir igual.”

O CAPETA DESPENCOU

Não é figura de linguagem, força de expressão. O capeta que despencou é realmente o Capeta, personagem interpretado pelo ator e cantor Zé Ed durante a apresentação da peça Roda Viva na última sexta-feira, 20, no Teatro Oficina. Ao saltar, durante uma cena, de uma escada tipo marinheiro, Zé Ed enroscou o pé na dita cuja e caiu de mau jeito. Resultado: fraturou o pé e deve passar por uma cirurgia. Aguerrido, o pobrezinho, fez o espetáculo até o fim, quando foi ao pronto-socorro. Zé Ed é menos conhecido como ator, mas tem fama como cantor. É o vocalista do bloco Tarado Ni Você, sensação da festa de Momo na cidade, com músicas de Caetano Veloso.

ZICA DO CAPETA

Este é o segundo artista que incorpora o Capeta. A primeira foi a atriz Joana Medeiros, que estreou com o espetáculo, mas teve de deixá-lo por questões pessoais.

Três perguntas para Claudio Fontana

Ator, seria monge no Tibete

1. Qual é o seu motto?

A Vida É Sonho, título da peça de Calderón de la Barca. Fantasia e realidade se misturam.

2. Com qual personagem você se parece?

Orfeu ao acordar, Apolo ao sonhar, Dionísio ao estrear.

3. Por que teatro?

Teatro transforma as pessoas, estimula a imaginação e a reflexão.