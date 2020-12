Mauricio de Sousa e a filha Mônica participam de lives na CCXP Worlds

Evento de cultura pop, o CCXP Worlds será realizado de 4 a 6 de dezembro, de forma virtual, por causa da pandemia. Entre as atrações, a Mauricio de Sousa Produções anunciou programação especial, com cinco lives.

Já no primeiro dia da CCXP, às 11h, será a vez de Mauricio de Sousa falar sobre a sua trajetória com Sidney Gusman às 11h. às 17h, artistas responsáveis por dar vida aos personagens estarão no Estúdio ao Vivo. Entre os nomes presente, Ana Lage, Felipe Marcantonio, Flávio Teixeira, Matheus Oliveira, Mauro Souza e Roberto Martins.

Leia Também Neil Gaiman tem presença confirmada na CCXP em live sobre o poder de contar histórias

No segundo dia, às 11h, Mônica Sousa, a filha que inspirou a personagem mais famosa das tirinha conversa com Daniel Rezende, diretor do primeiro live-action da Turma da Mônica. Neste dia, há promessa de surpresa para o público.

No sábado, às 17h, painel principal da MSP, com anúncio de novidades. Mauricio de Sousa, Sidney Gusman e Wagner Bonilla fazem uma atualização dos projetos, como o anúncio de Graphics MSP, novidades editoriais, audiovisuais e digitais.

No domingo, às 11h, Sidney Gusman e autores de Graphics MSP falam das novidades. No encerramento, à 17h, Mônica Sousa e José Márcio Nicolosi batem um papo sobre animação.

Enquanto os painíes não começam, a equipe da MSP prepaouuma maratona de Mônica Toy especial CCXP Worlds, com muito cosplays, com Marvel e DC para divertir o público.

Serviço

SEXTA - 4/12

11h - Bate papo Mauricio de Sousa e Sidney Gusman

17h - Estúdio ao vivo: Ana Lage, Felipe Marcantonio, Flávio Teixeira, Matheus Oliveira, Mauro Souza e Roberto Martins

SÁBADO - 5/12

11h - Bate papo Mônica Sousa e Daniel Rezende

17h - Painel principal - Thunder Arena

DOMINGO - 6/12

11h - Novidades Graphics MSP

17h - Bate papo Mônica Sousa e José Márcio