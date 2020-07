Mário Frias exonera secretários do Audiovisual e de Desenvolvimento Cultural

Novo secretário especial da Cultura, Mário Frias, que tomou posse no dia 24 de junho, começa a mexer no órgão. Nesta quarta-feira, 2, em portarias publicadas no Diário Oficial e assinadas por Braga Netto, ministro chefe da Casa Civil, foram exonerados Heber Moura Trigueiro, secretário Nacional do Audiovisual, e Caio Fagundes Kitade, Secretário Nacional de Desenvolvimento Cultural. Os dois haviam sido nomeado pela atriz Regina Duarte em sua breve passagem pela Secretaria Especial da Cultura.

Outro nome ligado à ex-secretária, Pedro Horta, que foi seu chefe de gabinete e seu secretário adjunto - e foi exonerado em maio -, foi designado, agora, para exercer o cargo de substituto eventual do secretário da Secretaria da Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura em seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares. Horta, antes de entrar na secretaria, em março, comandava o departamento comercial da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Ele já foi secretário parlamentar e advogado de Celso Russomanno, candidato a deputado e a vereador e professor de direito constitucional.

Leia Também Mário Frias assume cargo na Cultura sem apoio da classe artística

Odecir Luiz Prata da Costa, que já foi secretário interino, foi exonerado do cargo de diretor do Departamento de Fomento Indireto da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. Neuran Pereira da Silva deixa o cargo de diretor do Departamento de Fomento Direto e do Programa de Cultura do Trabalhador, ligado à Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura.

Ainda segundo o Diário Oficial, Andrea Abrão Paes Leme vai poder exercer o cargo de substituta eventual do secretário adjunto da Secretaria Especial da Cultura. Em abril, a advogada com especialização em licitações e processos administrativos foi nomeada para o cargo de diretora do Departamento do Sistema Nacional de Cultura, da Secretaria da Diversidade Cultural, que é ligada à Secretaria Especial da Cultura. Antes, Andrea atuava na Agência Nacional de Transportes Terrestres e já passou pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Sérgio Fernandes Ferreira foi designado para exercer o cargo de substituto eventual do secretário da Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural.

Da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural, foram exonerados Francisco José Cerqueira Silva, que era era responsável pela Coordenação-Geral de Monitoramento do Departamento de Desenvolvimento, Análise, Gestão e Monitoramento, e Simone Antonia Colen, chefe de gabinete. Aldo Luiz Valentim, nomeado em março por Regina Duarte como secretário da Economia Criativa, foi nomeado agora para exercer o cargo de substituto eventual do secretário da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural.

Kléber Rocha Queiroz, coordenador-geral de Análise e Desenvolvimento de Projetos, do Departamento de Desenvolvimento, Análise, Gestão e Monitoramento, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural, deixa o cargo.

Também foram exonerados Milton da Luz Filho, Fernanda Camargos Moura e Jaqueline Silva Campos Magalhães, assessores técnicos do gabinete da Secretaria Especial de Cultura. E ainda: Thais Mendes Souza de Paula, responsável pela coordenação-Geral de Fomento, do Departamento de Políticas Audiovisuais, da Secretaria Nacional do Audiovisual.