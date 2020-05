Mário Frias comenta reunião com Bolsonaro sobre comando da Secretaria Especial de Cultura

O ator Mário Frias divulgou vídeo nesta quinta, 21, em sua rede social para comentar informações de que ele assumiria o comando da Secretaria Especial de Cultura, no lugar da atriz Regina Duarte. A atriz foi demitada pelo presidente Jair Bolsonaro e deve assumir a direção da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. "Estão divulgando notas na imprensa, dizendo que eu já assumi a secretaria, isso não é verdade. O que aconteceu é que tive a oportunidade de passar os últimos dois dias com o presidente Bolsonaro, o que já me enche de orgulho e esperança."

Em seguida, afirmou que não pode confirmar que vai assumir o posto. "Existe essa possibilidade real, mas só quem pode divulgar ou assinar é o presidente."

O ator ainda aconselhou os eleitores do governo a se manifestarem nas redes. "Você que acredita no governo Bolsonaro como eu, não tenha medo. Bote para fora, diga o que você pensa."

