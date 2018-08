Marcos Mion volta para a MTV em sitcom O bom filho à casa torna. Depois de muitas negociações, Marcos Mion fechou contrato sexta-feira com a MTV. O apresentador deve voltar ao ar na MTV em outubro - sua estréia está marcada para o dia 17- mostrando agora seus dotes dramáticos. Sim, Mion tem formação de ator. Seu novo programa nada terá a ver com videoclipes: ele fará uma sitcom, inaugurando a linha de dramaturgia que a MTV pretende lançar. A série será uma espécie de egotrip, ou seja uma biografia da carreira de Mion na TV, contando a história do apresentador desde o seu início na MTV - quando apresentava o Piores Clipes - passando pela ida para a Band e a volta ao canal musical este ano. A trama, estrelada pelo próprio, vai misturar fatos reais com ficção. Sua contratação, sua saída do canal e as confusões em torno do episódio: tudo deve virar sátira no programa, que ainda não tem nome definido. VJs e atores contratados vão participar da sitcom. O apresentador também irá colaborar na produção dos roteiros do programa. Mion assinou um contrato de um ano com a MTV, com previsão de ganhar uma nova atração em 2005 na linha de shows. A volta de Mion tem a ver também com o lançamento, este ano, da MTV 2, novo canal da empresa, que concentrará mais programas musicais. A emissora fará inicialmente um rodízio de VJs entre os dois canais, mas poderá, mais adiante, separar quem fica em cada uma das MTVs. Mesmo com ponteiros acertados entre a emissora e Mion, o processo que o canal move contra ele continua na Justiça. MTV e Mion trocaram acusações em 2002, quando ele foi para a Band apresentar o Descontrole. Na época, a emissora musical entrou com ação contra o ex-VJ, acusando-o de plagiar algumas de suas atrações.