Marcelo Rubens Paiva fala de sua obra em São Paulo O escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva, cronista do Estado, participa hoje, às 20h30, da série O Escritor por Ele Mesmo, no Instituto Moreira Salles (Rua Piauí, 844, 1.º andar, tel. 3825-2560). Na ocasião, o autor lerá trechos de alguns de seus livros e conversará com o público sobre seu processo de criação. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com antecedência.