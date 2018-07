Mapa original de Bosque dos Cem Acres do Ursinho Pooh é vendido por valor recorde

LONDRES - O mapa original do Bosque dos Cem Acres do Ursinho Pooh, desenhado pelo artista E.H. Shepard, foi comprado pelo valor recorde de 430 mil libras (cerca de 570 mil dólares) nesta terça-feira, 11, informou a casa de leilões Sotheby's.

O mapa desenhado para o livro infantil clássico de A.A. Milne e concluído em 1926, bateu o recorde de valor pago por qualquer ilustração de livro em leilão, acrescentou.

+++ Live-action do ursinho Pooh ganha trailer com todos os personagens; assista

Desaparecido por cerca de meio século, o mapa superou com facilidade sua estimativa pré-venda de entre 100 e 150 mil libras. Impresso no início do livro original, o mapa apresenta os leitores ao mundo imaginário de Christopher Robin e seus amigos da floresta Bisonho e Guru.

+++ Ursinho Pooh é censurado na China por causa de memes envolvendo presidente

Quarenta anos depois, o mapa teve papel importante no filme da Disney sobre o ursinho Pooh, quando ganhou vida como uma animação de abertura.

+++ Censura na China veta letra 'N' e Ursinho Pooh para proteger Xi

Quatro outras ilustrações originais do ursinho Pooh foram vendidas junto com o mapa, com as cinco arrecadando um total de 917.500 libras, frente a estimativa inicial de entre 310 e 440 mil libras.